Cannes: Mayer gratuliert Jessica Hausner zu Wettbewerbsteilnahme

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Jessica Hausner sehr herzlich zur Einladung ihres Films ‚Club Zero‘ in den renommierten Wettbewerb des Cannes Filmfestival. Es ist mir eine besondere Freude, dass damit eine weibliche, mehrfach ausgezeichnete Filmregisseurin und Drehbuchautorin unseres Landes, deren Werke bereits in Cannes präsent waren, nun ins Rennen um die Goldene Palme geht. Ich wünsche Jessica Hausner viel Erfolg“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at