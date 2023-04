Lotto: Jackpot mit 1,2 Mio. Euro bei Bonus-Ziehung am Freitag

Joker Jackpot zweimal via win2day geknackt – je 374.000 Euro

Wien (OTS) - Werden Geburtstagszahlen – also Zahlen bis 31 – gezogen, dann gibt’s einen oder mehrere Sechser. Heißt es. Aber halt nicht immer. Dass Geburtstagszahlen kein Garant für Sechser sind, bewies die Ziehung am vergangenen Mittwoch. Und so geht es nun bei der nächsten Ziehung, die übrigens wieder eine Bonus-Ziehung und damit bereits am Freitag ist, um einen Jackpot mit rund 1,2 Millionen Euro.

Moderatorin und Journalistin Sasa Schwarzjirg hat zwar schon viele berufliche Stationen absolviert, ein Live-Auftritt als „Glücksenderl“ im Lotto Studio jedoch fehlt noch. Das wird sich am Freitag ändern, denn sie moderiert die Bonus-Ziehung, bei der es auch wieder 300.000 Euro extra zu gewinnen gibt.

Zwei Spielteilnehmer:innen tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 40.000 Euro. Ein Gewinn wurde in Wien per Quicktipp erzielt, der zweite über die Spieleseite win2day per Normalschein.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt, wo nun 37 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 6.600 Euro gewannen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es um einen Jackpot, und der wurde zweimal geknackt. Zwei win2day-User sagten „Ja“ zur richtigen Joker Zahl und erhalten dafür jeweils mehr als 374.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. April 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 587.942,16 – 1,2 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 40.421,00 101 Fünfer zu je EUR 873,10 222 Vierer+ZZ zu je EUR 119,10 4.026 Vierer zu je EUR 36,50 5.267 Dreier+ZZ zu je EUR 12,50 58.781 Dreier zu je EUR 4,50 148.718 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 5 11 18 21 25 Zusatzzahl 29

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. April 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 37 Fünfer zu je EUR 6.620,60 2.258 Vierer zu je EUR 18,30 36.830 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 9 12 13 25 29

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. April 2023

2 Joker zu je EUR 374.174,31 7 mal EUR 8.800,00 68 mal EUR 880,00 772 mal EUR 88,00 7.740 mal EUR 8,00 77.163 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 4 8 7 3 0

