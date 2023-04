Wiener Städtische: Sonja Steßl zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt

Mit 1. Juli 2023 wird Sonja Steßl (41) Stellvertreterin von CEO Ralph Müller.

Wien (OTS) - Der Aufsichtsrat der Wiener Städtischen hat am 13. April Vorstandsdirektorin Sonja Steßl mit Wirkung 1. Juli 2023 zur stellvertretenden Vorsitzenden und Generaldirektor-Stellvertreterin berufen. Die gebürtige Steirerin begann ihre Karriere in der Wiener Städtischen im Jahr 2016, als sie die Gruppenleitung für die Kranken- und Unfallversicherung übernahm. Danach wechselte sie als Landesdirektorin in die Steiermark, mit Jänner 2020 zog sie in den Vorstand der Versicherung ein und ist derzeit für Krankenversicherung, Vertrieb, Marketing und Werbung verantwortlich. „Mit Sonja Steßl wird eine erfahrene Wiener-Städtische-Managerin mit strategischem Weitblick, Umsetzungsstärke und großer Vertriebsleidenschaft stellvertretende Generaldirektorin. Sie hat in den vergangenen Jahren ihre Managementqualitäten unter Beweis gestellt und sich als Top-Führungskraft bewährt“, sagt Günter Geyer, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Städtischen.

Vor ihrer Zeit in der Wiener Städtischen war Steßl Staatssekretärin im Bundeskanzleramt und Nationalratsabgeordnete. Die studierte Juristin startete ihre Berufslaufbahn bei der steirischen Forschungseinrichtung Joanneum Research. 2008 ging sie zur Efkon AG, anschließend wechselte die Steirerin zum NanoTecCenter, wo sie für Unternehmensorganisation und Qualitätsmanagement zuständig war. „Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und die bevorstehenden neuen Aufgaben. Die Herausforderungen in der Versicherungsbranche waren zu keiner Zeit größer, seien es die grüne bzw. digitale Transformation oder neue Risiken, für die innovative Lösungen gefunden werden müssen. Die Wiener Städtische wird auch diese Anforderungen meistern und gestärkt in die Zukunft schreiten. Ich werde meinen Teil dazu beitragen“, so Steßl.

„Ich habe Sonja Steßl in den vergangenen Jahren als äußerst zielorientierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit kennen und schätzen gelernt. Dazu ist sie eine überzeugte Teamplayerin und punktet mit großer fachlicher und sozialer Kompetenz. Eigenschaften, die sie als Führungskraft über alle Maßen wertvoll für uns machen“, freut sich Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter wienerstaedtische.at.



