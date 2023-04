Vortrag „Verlassene Plätze“ im Bezirksmuseum Penzing

Anmeldungen für 19. April: fwu@forscherteam-wiener-unterwelten.at

Wien (OTS/RK) - Der Wiener Fotograf Lukas Arnold, Jahrgang 1998, gehört der privaten Vereinigung „Forscherteam Wiener Unterwelten“ an und widmet sich mit seinen Kolleg*innen der Untersuchung des gemeinhin nicht öffentlich zugänglichen Untergrunds (Keller, Bunker, u.v.a.) sowie der Entdeckung vergessener Orte (leere Fabrikgebäude, Wohnhausruinen, etc.). Am Mittwoch, 19. April, hält der Lichtbildner im Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59) das Referat „Verlassene Plätze von Wien-Penzing bis Berlin“. Anfang: 19.15 Uhr. Arnold umrahmt seine Erläuterungen mit einschlägigem Fotomaterial. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Die Organisator*innen ersuchen um Anmeldungen zum Vortragsabend: fwu@forscherteam-wiener-unterwelten.at.

Auskünfte über das Museum (Öffnungsstunden, Schaustücke in der großen Bezirksgeschichte-Sammlung, Sonder-Ausstellungen, u.a.) erhalten Interessierte von der ehrenamtlich aktiven Leiterin, Dolores Weber, unter der Rufnummer 897 28 52 (Mittwoch in der Vormittagszeit, ansonsten Anrufbeantworter). Zuschriften an die Bezirkshistorikerin per E-Mail: bm1140@bezirksmuseum.at.

