„Was gibt es Neues?“ mit Rudle, Maurer, Prenner-Kasper, Scheid und Gernot am 14. April in ORF 1

Wien (OTS) - Wer oder was ist ein „Knochenordner“? Das will Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 14. April 2023, um 22.35 Uhr in ORF 1 von seinem Rateteam am „Tag des Radiergummis“ wissen. Gerold Rudle, Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper, David Scheid und Viktor Gernot laufen mit ihren Antworten zu Höchstform auf.

Außerdem rätseln sie darüber, warum die U-Bahn-Linie 3 in Nürnberg den Namen „Geisterbahn“ trägt. Und Gerald Fleischhacker, Gastgeber der „Tafelrunde“ und demnächst mit seinem neuen Soloprogramm „Lustig“ auf der Bühne zu sehen, stellt in dieser Woche die Promifrage.

