Stadt Wien – Kindergärten: 100 neue Plätze in Wien-Landstraße

Wien (OTS) - Rund 20 Kinder starteten im März 2023 im neuen städtischen Kindergarten in Wien-Landstraße in ein spannendes Bildungsjahr. Das Platzangebot wird sukzessive erweitert und der Standort bietet dann im Vollbetrieb Platz für über 100 Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren.

Die Nachfrage nach qualitätsvollen elementaren Bildungsplätzen ist in Wien ungebrochen hoch. Deshalb erweitert die Stadt laufend das Angebot an Kindergartenplätzen im städtischen Bereich und fördert ebenso den Ausbau privater Kindergartenplätze.

Heute besuchten Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, Bezirksvorsteher Erich Hohenberger sowie Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten Karin Broukal die moderne Bildungseinrichtung in der Grasbergergasse und zeigten sich hinsichtlich der großen und hellen Räumlichkeiten sehr erfreut. Ein Garten rundet das Angebot vor Ort ab. Der Neubau bietet den Jüngsten eine entwicklungsfördernde Umgebung, in der sie spielen, handeln und lernen können.

„Der Kindergarten ist die erste und wichtigste Sprosse auf der Bildungsleiter unserer Jüngsten. Gerade an neuen Standorten, wie hier in der Grasbergergasse wird sichtbar, wie wichtig moderne, qualitätsvolle Bildungsplätze für die Kinder und deren Eltern sind. Ich habe heute in viele freudige Gesichter von Kindern blicken dürfen, das ist mit das Schönste was meinen Beruf als Bildungsstadtrat ausmacht!“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

„Die ersten Bildungsjahre unserer Kinder sind für deren weiteren Bildungsverlauf prägend. Es freut mich, dass wir im Bezirk eine weitere elementare Bildungseinrichtung erhalten haben, die den modernsten Standards entspricht. Eine Investition in die Jugend ist stets eine Investition in die Zukunft! Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Kindergärten.“, so Bezirksvorsteher Erich Hohenberger.

„Die Teams in den Wiener städtischen Kindergärten leisten großartige Arbeit. Mit großem Engagement und höchster fachlicher Kompetenz stellen die Mitarbeiter*innen sicher, dass der Kindergarten eine wertvolle Bildungseinrichtung für die Jüngsten ist“, betont Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten abschließend.





