ÖVP-Zivildienstsprecher Brandweiner: Österreich kann sich auf seine Zivildiener verlassen

Wien (OTS) - „Der Zivildienst ist unentbehrlich für unsere Gesellschaft. Das zeigen auch die Zahlen im ersten Quartal 2023 wo der Bedarf an Zivildienern zu 88,1 Prozent gedeckt werden konnte. Es wurden österreichweit 2.937 Zivildiener zugewiesen, das sind um 1,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs“, betont ÖVP-Zivildienstsprecher Lukas Brandweiner anlässlich der heutigen Präsentation durch Staatssekretärin Claudia Plakolm. Die Zivildiener waren vor allem im Rettungswesen, in der Sozial- und Behindertenhilfe und in der Altenbetreuung im Einsatz.

Brandweiner weiter: „Mit dem Rettungswesen, wo im ersten Quartal rund 44 Prozent der Zivildiener Dienst getan haben, und der Behinderten- und Sozialhilfe, wo rund 23 Prozent waren, unterstützen die jungen Männer zwei Bereiche, die für uns als Gesellschaft ganz entscheidend sind. Weitere fast elf Prozent waren in der Altenbetreuung, und rund neun Prozent in Krankenanstalten tätig. Weitere Bereiche, in denen Zivildiener tätig sind, sind unter anderem die Katastrophenhilfe, Flüchtlingsbetreuung, landwirtschaftliche Betriebshilfe, Kinderbetreuung und Öffentliche Sicherheit. „Zivildiener leisten einen unschätzbaren Beitrag für unser Sozialsystem. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei den jungen Männern für ihren Einsatz bedanken.“ Jeder Einzelne trägt mit seiner Arbeit zum Funktionieren unserer Gesellschaft bei.

Gleichzeitig stelle der Zivildienst „eine wichtige Verbindung hin zum Ehrenamt“. Viele würden ehrenamtlich in den Organisationen bleiben, in denen sie ihren Zivildienst versahen, unterstreicht der ÖVP-Abgeordnete.

Der Erfolg des Zivildienstes in Österreich ist für Brandweiner unbestritten. Wichtig war daher auch die Erhöhung der Grundvergütung für Zivildiener. Mit 1. Jänner wurde die Grundvergütung für Zivildiener auf monatlich 536,10 Euro erhöht „Neben der Erhöhung der Grundvergütung gibt’s auch noch das Verpflegungsgeld bzw. kostenlose Naturalverpflegung, eine Kranken- und Unfallversicherung, und das gratis Klimaticket sowie unter gewissen Voraussetzungen auch Wohnkostenbeihilfe und Familien-/Partnerunterhalt – all das hilft den jungen Männern leichter über die Runden zu kommen“, erklärt der Waldviertler Abgeordnete.

„Gemeinsam mit Staatssekretärin Claudia Plakolm werde ich weiterhin mit ganzer Kraft dafür arbeiten, dass der Zivildienst eine starke Säule unseres Gemeinwesens bleibt“, so der Zivildienstsprecher abschließend. (Schluss)

