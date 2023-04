Rendi-Wagner: Bei Peter Kaiser ist Kärnten weiter in den besten Händen!

Wien (OTS/SK) - Nach der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtages und der Angelobung der Landesregierung beginnt heute offiziell die Regierungszeit der Kärntner „Nachhaltigkeits-Koalition“. SPÖ-Partei- und –Klubvorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner gratuliert Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser herzlich und wünscht ihm für seine neue und zugleich fortlaufende Regierungsperiode alles Gute. „Peter Kaiser hat Kärnten vom Abstellgleis auf die Überholspur gebracht und ich bin überzeugt, er wird diesen Weg auch in seiner neuen Amtszeit konsequent fortsetzen. Er steht für soziale Politik und für Sachlichkeit - immer mit dem klaren Ziel vor Augen, das Leben der Menschen zu verbessern. Bei ihm ist Kärnten weiter in den besten Händen“, so Rendi-Wagner heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) lp/bj



