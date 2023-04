Aktivitäten in der meinkaufstadt Wien im Mai 2023

Wo tut sich was in Wien? Nähere Infos auf www.meinkaufstadt.wien

Wien (OTS) - Wien bietet vieles: Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Shoppingcenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und was gefällt. Die neue Dachmarke "meinkaufstadt Wien" ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien und unterstützt die Wiener Nahversorger. Einkaufen in Wien, das bedeutet, reale Shopping-Erlebnisse mit Sinneseindrücken - die durch nichts zu ersetzen sind - zu erleben.

Wiener Betriebe bieten neben der Nahversorgung zahlreiche Gelegenheiten, um Menschen zu treffen, sich auszutauschen, sich zu unterhalten. Hier Veranstaltungen, die im Mai stattfinden:



2. Bezirk



Taborstraße – Karmelitermarkt



11.05. - 12.05. Flohmarkt am Karmelitermarkt und Taborstraße

Der Flohmarkt auf der Taborstraße und am Karmeliterplatz findet von 8 bis 20 Uhr statt. Kunstgegenstände, gebrauchten Hausrat, Literatur, Musikalien und Antiquitäten - Sammelfreudige finden hier alles, was ihr Herz begehrt.



5. Bezirk



Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

04.05. – 25.05. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen, Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität. Unbedingt probieren sollte man auch die im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus bestem Sauerteig.

05.05. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz zwischen 9 und 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt bietet für jeden etwas: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes.



7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse



03.05. – 31.05. DER Neubaumarkt in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse

DER Neubaumarkt findet immer mittwochs von 14 bis 20 Uhr in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse statt. "DER Neubaumarkt" steht für D wie Direktvermarktung, E wie Ehrlich produziert und R wie von Regionalen Anbietern. Hier können Produkte von Direktvermarktern gekauft werden: Brot und Gebäck, Obst und Gemüse von den Feldern in Wien und Niederösterreich, Bio-Fisch und Fleisch, Käse, Eingemachtes, uvm. Bei der Auswahl der Anbieter wurde auf Bio-Zertifizierung und möglichst ressourcenschonende Verpackungen der Waren geachtet.



05.05. - 06.05. Flaniermarkt in der Neubaugasse

Die Flaniermeile verwandelt sich zwischen 8:30 und 19 Uhr in einen der größten Märkte Österreichs. Zu entdecken gibt es alte Schätze, neue Schnäppchen, Kulinarisches für jeden Geschmack und einen eigenen Kinderflohmarkt. Unter dem Motto "Die Neubaugasse tanzt" - gefördert vom Kulturbezirk Neubau – wird außerdem ein spannendes Kultur- & Kinderprogramm sowie ein Tanzprogramm mit Schnupper-Workshops geboten.



8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

05.05. – 26.05. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt.



9. Bezirk



Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel



04.05. – 25.05. Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an.



13. Bezirk



IG Kaufleute Ober St. Veit



12.05. - 13.05. Grätzlfest in Ober St. Veit

Am 12. und 13. Mai findet von 10:30 bis 18 Uhr wieder das Ober St. Veiter Grätzlfest statt. - mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm für Alt und Jung sowie Angeboten der Kaufleute aus Ober St. Veit. Die große Tombola, die wie immer einem guten Zweck zu Gute kommt, bildet auch heuer wieder den Abschluss des Festes.



15. Bezirk



IG Kaufleute der Reindorfgasse



28.04. Maifest in der Reindorfgasse

Die Kaufleute der Reindorfgasse feiern von 11 bis 23 Uhr am Kirchenplatz der Reindorfgasse im 15. Bezirk das jährliche Maifest mit Maibaum, zahlreichen Showacts, Kinderprogramm und jede Menge Kulinarik.



16. Bezirk

IG Kaufleute Brunnenviertel in Neulerchenfeld / IG Thaliastraße / Alt-Ottakring – das Einkaufs-8el



11.05. "3aus16"-Glücksbühne

Die drei Ottakringer Einkaufsstraßenvereine laden zur "3aus16"-Glücksbühne auf den Yppenplatz 5 ein. Zwischen 13 und 17 Uhr gibt es Preise zu gewinnen. Zudem können die Betriebe kennengelernt sowie das bunte Marktleben und die vielfältige Kulinarik genossen werden.



20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.05.: AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).



23. Bezirk



Geschäftsleute von Mauer



13.05. Mauer: Schokokugeln zum Muttertag

Anlässlich des Muttertags verschenken die Geschäftsleute von Mauer Schokokugeln der im 23. Bezirk ansässigen Schokoladefabrik Heindl an ihre Kundinnen - in allen teilnehmenden Betrieben und solange der Vorrat reicht.



Änderungen vorbehalten!



Mehr Infos unter https://meinkaufstadt.wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Catherine Michel, MAS

Wirtschaftskammer Wien - Presse & Newsroom

01 51450 1458

catherine.michel @ wkw.at

news.wko.at/wien