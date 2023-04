Kongresstag Innere Medizin: Eine Reise durch die Kardiologie

Wien (OTS) - Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) sind mit 38 Prozent die Haupttodesursache in Österreich. Allein im Jahr 2019 entfielen 38.000 Todesfälle und ein Viertel aller stationär in Krankenhäusern aufgenommenen Patient*innen auf HKE. Dies beeinflusst die Spitalsstruktur: Den kardiologischen Patient*innen und ihrer Reise durch das Krankenhaus widmet die Vinzenz Gruppe am 14. April 2023 deshalb einen eigenen Kongresstag.

Der Herzinfarkt (Myokardinfarkt) ist die wohl bekannteste Herzerkrankung und kommt in Österreich recht häufig vor: 19.000 Herzinfarkte wurden 2019 bundesweit gezählt, 1.600 davon mit tödlichem Ausgang. Die frühe Diagnose und Behandlung im Krankenhaus sind wesentliche überlebensbestimmende Faktoren. In der Verantwortung der Kardiologie-Abteilungen liegt noch eine ganze Reihe weiterer Krankheits- und Beschwerdebilder: Neben Herzmuskel- und Herzklappenerkrankungen zählen auch Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen sowie schwerwiegende Durchblutungsstörungen zum Fachgebiet.

Gerade deshalb haben sich in den Einrichtungen der Vinzenz Gruppe in Oberösterreich und Wien unterschiedliche kardiologische Schwerpunkte herausgebildet. Sie sichern die fachlich kompetente Betreuung aller Patient*innen. Um sich zu vernetzen und sich über neue Organisations- und Behandlungskonzepte auszutauschen, veranstaltet die Akademie_SanktVinzenzStiftung gemeinsam mit dem Ordensklinikum Linz am 14. April 2023 den „Kongresstag Innere Medizin – Eine Reise durch die Kardiologie“ im OÖNachrichten FORUM. „An diesem Tag beschäftigen wir uns mit dem Weg, den unsere Patient*innen durch das Krankenhaus beschreiten. Welche Stationen durchlaufen sie, damit sie an ihre Diagnose kommen und im Idealfall ihre vollständige Genesung erreichen? Auch die Nachsorge wird einen wichtigen Stellenwert einnehmen“, sagt Primar. Dr. Andreas Winter, Abteilungsleiter der Kardiologie im Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Gemeinsam mit seinem Berufskollegen Prim. Priv.-Doz. Dr. Martin Martinek, Kardiologie-Abteilungsleiter im Ordensklinikum Linz Elisabethinen, wird er die Kongressteilnehmer*innen als Kongresspräsident und „Reiseleiter“ durch die Veranstaltung führen.

Von der Notaufnahme bis zur Rehabilitation

Die Reise beginnt in der Notfallambulanz mit Fokus auf die State of the Art-Versorgung von Patient*innen nach deren Reanimation. Danach widmen sich die Kongressteilnehmer*innen den derzeitigen Interventionsmöglichkeiten bei verschiedenen HKE, die Kardiolog*innen in Einrichtungen der Vinzenz Gruppe durchführen. „Dazu zählen die minimalinvasiven Möglichkeiten der Klappenintervention sowie das Conduction System Pacing in der Schrittmachertherapie. Letzteres ermöglicht eine natürliche Reizweiterleitung und kann verschiedenen Herzmuskelerkrankungen vorbeugen“, sagt Primar Priv.-Doz. Dr. Martin Martinek, Abteilungsleiter der Kardiologie im Ordensklinikum Linz Elisabethinen. Das Ordensklinikum Linz Elisabethinen ist österreichweit das größte Einzelzentrum für kathetergestützte Spezialeingriffe wie z.B. bei Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung.

Abstecher in die Welt der Quanten

Neben all den medizinischen Diskussionen sind die Kongresspräsidenten sehr stolz, den österreichischen Nobelpreisträger Prof. Anton Zeilinger als Keynote Speaker präsentieren zu können. Die Kongressteilnehmer*innen werden von ihm auf einen Kurztrip in die Welt der Quanten entführt, bevor sich die „Reisegruppe“ der Bildgebung und Nachsorge von Herzerkrankungen widmet.

Nicht mehr wegzudenken für die Diagnose und Behandlung von Herzinsuffizienz sind Bildgebungsverfahren wie die Stressechokardiographie und die Coronar CT, über deren Indikationen und Limitationen die Expert*innen beraten werden. Hier werden auch Fallbeispiele zum Einsatz kommen. Darüber hinaus besprechen die Herz-Expert*innen die praktische Umsetzung der aktuellen Herzinsuffizienz-Guidelines und widmen sich auch der zeitgemäßen Therapie von zu hohen Blutfettwerten. Diskussionen über die Palliativversorgung in Verbindung mit Kardiologie sowie die Psychokardiologie runden den Kongress ab.

