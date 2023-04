„Gute Nacht Österreich“ über die Salzburger Landtagswahl, den SPÖ-Parteivorsitz und TikTok am 14. April in ORF 1

Wien (OTS) - Bis zur Landtagswahl in Salzburg sind es nur noch wenige Tage. Aktuelle Umfragen gehen von einem Zugewinn für die FPÖ aus, weshalb die regierende „Dirndl-Koalition“ alles tut, um ihre Wähler/innen zu mobilisieren. Peter Klien hat ÖVP, Grüne und NEOS auf ihren Wahlkampfveranstaltungen in der Mozartstadt begleitet und zeigt das Ergebnis in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 14. April 2023, um 23.20 Uhr in ORF 1.

Auch in der SPÖ wird derzeit intern um jede Stimme gerungen. Im Rennen um den Parteivorsitz sind nur mehr Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler verblieben. Über diesen Machtkampf der Sozialdemokraten spricht Peter Klien mit Alfred Dorfer im Studio – und der hat eine Überraschung im Gepäck.

Das Videoportal TikTok ist derzeit nicht nur in aller Munde, sondern auch auf Millionen Handys zu finden. Allerdings immer seltener auf Diensthandys von Regierungsbehörden. Denn die Liste jener Länder, die in TikTok ein Sicherheitsrisiko sehen, wird länger und länger. „Gute Nacht Österreich“ beleuchtet die politische Komponente des aus China stammenden Social-Media-Phänomens.

