FinAPU nutzt ab sofort auch die Daten von S&P Global Market Intelligence zur Kreditrisiko-Bewertung

Wien (OTS) - 13. April 2023 – FinAPU, die führende Risikomanagement-Plattform, hat heute angekündigt, dass sie Daten von S&P Global Market Intelligence nutzen wird, um ihre Kreditrisikobewertungslösung für Kund:innen weiter zu optimieren. Durch die Nutzung von S&P Market Intelligence Fundamentaldaten ist FinAPU in der Lage, genauere und umfassendere FinAPU-Hardfact-Ratings zu erstellen und die Datenvisualisierung im Analyse-Sheet weiter zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit S&P Global Market Intelligence unterstreicht den Anspruch von FinAPU, ihren Kund:innen immer die beste Entscheidungsgrundlage für ihr Risikomanagement zu bieten.

Durch den Zugang zu den umfangreichen Daten und Analysen von S&P Market Intelligence profitieren Kund:innen von FinAPU von einer noch umfassenderen Informationsgrundlage, die es ihnen ermöglicht, validierte Risikobewertungen durchzuführen. Die Plattform bietet eine nahtlose Berechnung von Ausfallrisiken in Portfolios in Echtzeit und die Möglichkeit, effiziente Prozesse zur Risikominderung zu implementieren.

Kund:innen-Nutzen: Weitere Optimierung der Datenqualität

„Wir freuen uns, dass wir die Daten von S&P Global Market Intelligence nutzen können, um unsere quantitative und qualitative Unternehmensentwicklung weiter voranzutreiben“, sagt Karl Tasch, Founder & CEO von FinAPU. „Wir können unseren Kund:innen nun eine noch umfassendere Übersicht über ihr Kreditrisiko zur Verfügung stellen, ihnen damit helfen, ihre Risiken noch besser zu verstehen und smarter zu managen. Als Unternehmen setzen wir damit unser erfolgreiches Development konsequent fort und erweitern unsere Plattform um erstklassige Fundamentaldaten.“

Die intelligente Risikomanagementplattform des Wiener Technologie- und Datenunternehmens baut bereits auf namhafte Partner wie Refinitiv (LSEG), A1 Exoscale und Bundesanzeiger und zählt inzwischen über 40 Unternehmen und Institutionen weltweit aus den Bereichen Finanz, Energie und Fonds zu seinen Kund:innen.

Risk Management, simplified

Die Risikomanagementplattform FinAPU kombiniert Daten-Pooling, Risikomodellierung, Prozessmanagement, Analyse und Reporting in Echtzeit in einem Frontend. Sie ist intuitiv, hochgradig individualisierbar auf die jeweiligen Kund:innenanforderungen und ESG-konform. Die smarte Plattform nutzt kollektive Intelligenz und optimiert sich mit jedem User. Das integrierte Workflowsystem ermöglicht effektives, revisionssicheres Risikomanagement.

Über FinAPU

FinAPU – Financial Application Pooling Unit – kombiniert Daten-Pooling, Risikomodelle, Prozesse, Analysetools und Reporting in einem einzigen Tool und ermöglicht es so, Staaten, Banken, Versicherungen und Unternehmen weltweit und in Echtzeit zu bewerten. Dies ist eine leistungsstarke Lösung, die zu jedem Zeitpunkt des Analyseprozesses konsistente und verwertbare – interne wie externe – Daten liefert, mit deren Hilfe Risiken sofort identifiziert und präzise Maßnahmen gesetzt werden können. Die Plattform nutzt kollektive Intelligenz, die sich von und mit jedem User optimiert. Die FinAPU GmbH wurde 2010 vom Risikomanager Karl Tasch gegründet und arbeitet mit über 40 Kund:innen weltweit zusammen.

Weitere Informationen unter www.finapu.com.

Rückfragen & Kontakt:

FinAPU Gmbh

Mag. Karl Tasch

+43 6767411274

tasch @ finapu.com