„SAG’S MULTI!“ – Mehrsprachiger ORF-Redewettbewerb startet in die Finalrunde

Alle Veranstaltungen der Finalrunde werden via ORF-TVthek im Live-Stream übertragen

Wien (OTS) - Der mehrsprachige Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“, der zum dritten Mal in der Trägerschaft des ORF steht, geht an sechs Standorten in ganz Österreich in die finale Runde. Der Startschuss fällt am 18. April 2023 im Sitzungssaal des Niederösterreichischen Landtags, den Abschluss markieren die Bewerbe am 30. und 31. Mai 2023 in Wien. Die Veranstaltungen der Finalrunde werden – wie in den Vorjahren – via ORF-TVthek im Live-Stream übertragen und danach on demand zur Verfügung stehen.

Das Besondere an „SAG’S MULTI!“ ist, dass in der Rede zwischen Deutsch und der Erstsprache oder einer erlernten Fremdsprache mehrmals gewechselt werden muss. Das Leitthema des diesjährigen Redewettbewerbs lautet „Dafür will ich stark sein“ und gibt den Rednerinnen und Rednern viel Raum für persönliche Erfahrungen und für Positionen, für die sie sich einsetzen möchten. Dabei beziehen die Redenden meist sehr persönlich Position zu grundsätzlichen Themen wie Identität, Schule, mentaler Gesundheit, Mobbing, Klimagerechtigkeit, Europa, Flucht, Rassismus, Demokratie sowie Menschen-, Frauen- und Kinderrechten.

406 Schülerinnen und Schüler aus 149 Schulen sind im Schuljahr 2022/23 für die Teilnahme nominiert worden und haben sich mit einem Video an der Vorrunde beteiligt. In der Hauptrunde haben anschließend 320 ausgewählte Teilnehmende eine neue Rede via Video (6–8 Minuten) gehalten. Schließlich entschied eine Jury von über 70 Jurorinnen und Juroren über die Teilnahme an der Finalrunde, der nun 172 Rednerinnen und Redner in ganz Österreich angehören. 39 Sprachen kamen dabei in Vorrunde und Hauptrunde in Kombination mit Deutsch zum Einsatz. Besonders viele Mädchen waren wieder im Wettbewerb vertreten: 80 Prozent der Teilnehmenden waren weiblich.

Sieben Finalrunden in ganz Österreich

Die anschließenden Veranstaltungen der Finalrunde finden in ganz Österreich statt. Den Auftakt machen die Sprecherinnen und Sprecher aus Niederösterreich am 18. April aus dem Sitzungssaal des Niederösterreichischen Landtags. Am 25. April treten die Redenden aus den Bundesländern Steiermark und Kärnten im ORF Landesstudio Steiermark an. Zwei Tage später, am 27. April, findet die Finalrunde für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Burgenland im ORF Landesstudio in Eisenstadt statt. Am 16. Mai sprechen Teilnehmende aus Salzburg, Oberösterreich und Tirol im ORF Landesstudio Salzburg. Weitere teilnehmende Schülerinnen und Schüler aus Tirol und Vorarlberg sind am 24. Mai im ORF Landesstudio Tirol im Einsatz. Der Abschluss der Finalrunde findet schließlich mit einer zweitägigen Veranstaltung, am 30. und 31. Mai, im ORF-Landesstudio Wien mit den Finalistinnen und Finalisten aus Wien statt.

Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen, der auch den Ehrenschutz übernommen hat, eröffnet die Finalrunde mit einer Videobotschaft.

ORF begleitet „SAG’S MULTI!“ mit Live-Stream und Sendungen in Radio und Fernsehen

Der ORF überträgt an allen sieben Tagen der Finalrunden in der ORF-TVthek aus den Landesstudios bzw. dem Niederösterreichischen Landtag den mehrsprachigen Redewettbewerb und begleitet das Format mit Sendungen in Radio und Fernsehen. Insgesamt sind wieder mehr als 30 Stunden an Live-Streaming in der ORF-TVthek geplant.

Der ORF bietet „SAG’S MULTI!“ – der Redewettbewerb startete insgesamt in seinen 14. Durchgang – 2022/23 zum dritten Mal in der Trägerschaft eine große Bühne. Als Partner in der organisatorischen Umsetzung unterstützt weiterhin EDUCULT – Denken und Handeln in Kultur und Bildung.

Kooperationspartner ermöglichen „SAG'S MULTI!“

Als Kooperationspartner tragen zur Umsetzung des Redewettbewerbs das Bundeskanzleramt, die HS Timber Group, die Stadt Wien, Arbeiterkammer Wien, Wirtschaftskammer Österreich, Industriellenvereinigung, Raiffeisen und der Österreichische Städtebund bei.

Alle weiteren Informationen, darunter zu den Veranstaltungsorten der Finalrunde, den Beginnzeiten und den Teilnahmemöglichkeiten, finden sich unter https://sagsmulti.ORF.at/

