Wildblumen für den Nationalpark Garten

dm spendet 1 Euro pro Samensäckchen für ökologisches Projekt

Salzburg/Wals (OTS) - Gemeinsam ein flächendeckendes Netzwerk für die Artenvielfalt schaffen: Bereits seit einem Jahr ist dm Partner der GLOBAL 2000-Initiative Nationalpark Garten. Gemeinsam konnte man diesen bereits um mehr als 340.000 Quadratmeter zum Wachsen bringen, für die Freiflächen in dm Besitz erfolgt heuer der Spatenstich. Um noch mehr Menschen zum Mitmachen zu bewegen, wird es von April bis Mai Samensäckchen mit Bio-Wildblumenmischung in den Filialen geben. Sie ist ein blühender Einstieg in den eigenen Nationalpark Garten, 1 Euro pro Samensäckchen fließen zudem in das ökologische Projekt „Living Gardens 2.0“ von GLOBAL 2000.

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsschwerpunktes „{miteinander} artenschützen“ unterstützt dm drogerie markt Projekte für mehr Biodiversität und Artenschutz in Österreich. Darunter auch die Initiative Nationalpark Garten von GLOBAL 2000, eine mehrjährige Partnerschaft, die sich Zeit zum Wachsen nimmt. Ziel ist, dem Verlust der Artenvielfalt durch fortschreitende Bodenversiegelung und den übermäßigen Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln entgegenzuwirken. Ein österreichweites Netzwerk aus blühenden Rückzugsorten für die Natur macht es möglich: Vom Blumenkasterl am Balkon über den hauseigenen Garten bis hin zum Grünstreifen an der Einfahrt, jeder kann teilnehmen und einen wertvollen Beitrag leisten. Der Nationalpark Garten hat derzeit eine Größe von 5.137.926 m² mit über 3000 Teilnehmern. Mit jeder Einreichung rückt die Initiative dem Ziel – so groß wie der bisher kleinste österreichische Nationalpark Thayatal (13.600.000 m²) zu werden – ein Stück näher.

„Futter“ für die Artenvielfalt

Um auch dieses Jahr wieder zum Mitmachen zu motivieren, werden bis Mitte Mai Samensäckchen mit Bio-Wildblumenmischung in den dm Filialen erhältlich sein. Sie liefert wertvolle Nahrung für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge und eignet sich hervorragend als Start für den Nationalpark Garten. „Angesichts der allgegenwärtigen Folgen und der weitverbreiteten Ohnmacht gegenüber der Klima- und Biodiversitätskrise ist das Anliegen der Initiative doppelt wertvoll: Sie eröffnet unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, zudem entstehen blühende Oasen, von denen aus die Artenvielfalt sich ihren Weg zurückerobern kann“, so dm Geschäftsführer Harald Bauer. Mit den Wildblumensamen will dm den Nationalpark Garten nicht nur zum Wachsen bringen, pro verkauftem Samensäckchen spendet dm 1 Euro an das GLOBAL 2000 Projekt „Living Gardens 2.0“. Dabei handelt es sich um renaturierte Schauflächen in Niederösterreich, die Heimat für bedrohte Tiere und Pflanzen bieten und den Besuchern wichtiges Wissen in Sachen naturnahes Gärtnern vermitteln.

Spatenstich im dm dialogicum und Verteilzentrum Enns

Auch im dm dialogicum und rund ums Verteilzentrum in Enns zieht die Artenvielfalt ein, erst kürzlich erfolgte der „Spatenstich“. Bei den Begrünungsvorhaben auf dm eigenen Flächen stehen die Expertinnen und Experten von GLOBAL 2000 beratend zur Seite. „Mehr als zehn Hektar wertvoller Boden fallen in Österreich jeden Tag dem Bodenverbrauch und der Versiegelung zum Opfer. Mit dem Nationalpark Garten wollen wir ein Zeichen setzen, dass es auch anders geht. Vom Balkonkisterl bis zum Naturgarten – jedes noch so kleine Refugium fungiert als wichtiger Rückzugsort für heimische Tier- und Pflanzenarten. Gemeinsam mit unserem Partner dm leisten wir damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Biodiversität und sorgen dafür, dass auch in Zukunft bedrohte Arten wie Libellen, Wasserkäfer oder Tagfalter gesunde Habitate vorfinden“, so GLOBAL 2000-Geschäftsführerin Agnes Zauner. Und auch Grünstreifen rund um ausgewählte dm Filialen sollen nach Möglichkeit mit den Vermietern an die Nationalpark Garten-Kriterien angepasst und so Teil des österreichweiten Nationalparks werden. dm Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihren „mehr vom leben“-Tag zur Pflege und Begrünung einsetzen.

Über GLOBAL 2000

GLOBAL 2000 ist eine unabhängige und gemeinnützige österreichische Umweltschutzorganisation mit Sitz in Wien. Seit 1982 setzt sich die Organisation für eine intakte Umwelt, eine zukunftsfähige Gesellschaft und nachhaltiges Wirtschaften ein. Unterstützt wird das Team dabei von Aktivist:innen und freiwilligen Mitarbeiter:innen in ganz Österreich.



