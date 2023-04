Friedhöfe Wien: Urban Gardening auf freien Großflächen

Eigener Garten direkt auf dem Friedhof dank Kooperation mit Firma Ackerhelden

Unsere Kooperationspartner verfügen über umfassende Erfahrung in der Betreuung von Bio-Beeten und Hobby-Gärtner*innen. Mit ihrer Unterstützung können wir ein außergewöhnliches Service exklusiv für unsere Kund*innen anbieten Renate Niklas, Geschäftsführerin Friedhöfe Wien 1/2

Friedhöfe sind als Grünräume und Naherholungsgebiete unseres Bezirks unverzichtbar. Das neue Angebot ist insbesondere für jene, die zuhause keinen Garten haben, wertvoll Wilfried Zankl, Meidlinger Bezirksvorsteher 2/2

Wien (OTS) - Wer ein Grab auf einem der 46 städtischen Friedhöfe hat, kann bald eigenes Bio-Gemüse anbauen und ernten. Durch die Zusammenarbeit mit der Firma Ackerhelden ist nun Urban Gardening auf dem Wiener Zentralfriedhof und auf dem Friedhof Südwest in Meidling möglich. Die Parzellen entstehen auf leeren Großflächen, auf denen sich keine Gräber befanden.

„ Unsere Kooperationspartner verfügen über umfassende Erfahrung in der Betreuung von Bio-Beeten und Hobby-Gärtner*innen. Mit ihrer Unterstützung können wir ein außergewöhnliches Service exklusiv für unsere Kund*innen anbieten “, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien.

Die Ackerhelden kümmern sich bereits um zahlreiche Urban-Gardening-Projekte in Wien. Mit dem Standort auf dem Friedhof Südwest werden sie erstmals im 12. Bezirk tätig sein. Wilfried Zankl, Meidlinger Bezirksvorsteher, freut sich über die Neuerung: „ Friedhöfe sind als Grünräume und Naherholungsgebiete unseres Bezirks unverzichtbar. Das neue Angebot ist insbesondere für jene, die zuhause keinen Garten haben, wertvoll .“

Wer sich für einen Gemüsegarten auf einem Friedhof entscheidet, nimmt ein einzigartiges Angebot wahr und profitiert zudem preislich gegenüber vergleichbaren Angeboten. Die 24 m2 großen Beete werden zu Saisonbeginn Anfang Mai mit acht Bio-Gemüsekulturen übergeben. Vier weitere Kulturen kommen später hinzu. Die Ackerhelden unterstützen alle Gärtner*innen mit ausführlichen Tipps zu Pflege und Ernte. Sie stellen die notwendigen Gartenwerkzeuge zur Verfügung und greifen bei Bedarf auch selbst zur Schaufel. Die Beete auf den Friedhöfen sind somit selbst für Gartenneulinge bestens geeignet. Alle Leistungen sind im Preis von 139 Euro pro Jahr für Kund*innen der Friedhöfe Wien inkludiert.

Urban Gardening erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Die Parzellen benachbarter Standorte in Simmering sind bereits seit Herbst 2022 vergriffen.

Voraussetzungen

Die Beete werden als Serviceleistungen für jene zur Verfügung gestellt, die aktuell über ein Grab auf einem der 46 Friedhöfe der Friedhöfe Wien GmbH verfügen. Die Buchung einer Gartenfläche ist nur über das Digitale Grab möglich. Das Digitale Grab ist kostenloser Bestandteil jeder Grabstelle. Es bietet einerseits Online-Gedenkräume, andererseits die Möglichkeit, Grab-Laufzeiten oder Adressdaten eigenständig zu verwalten.

Friedhöfe sind mehr als nur Begräbnisstätte. Die Einladung zum Garteln auf Friedhöfen ist ein weiteres Angebot, die wertvollen Grünflächen zu nutzen und damit auch einen Beitrag zur Biodiversität und zum Stadtklima zu leisten.



Rückfragen & Kontakt:

Julia Stering

Friedhöfe Wien GmbH I Pressesprecherin

Simmeringer Hauptstraße 339 I 1110 Wien

Telefon: +43 (0)1 76070-28032

E-Mail: julia.stering @ friedhoefewien.at

www.friedhoefewien.at