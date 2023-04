Stadtmauerstädte starten am 23. April mit beliebtem Aktionstag in ihre 22. Saison

LH-Stv. Pernkopf: Einst ein Symbol der Sicherheit und Stärke, sind Stadtmauern nun ein wertvolles kulturhistorisches Erbe

St. Pölten (OTS) - Am 23. April, dem „Aktionstag Stadtmauer 2023“, gibt es in den elf niederösterreichischen Stadtmauerstädten – Drosendorf, Eggenburg, Groß-Enzersdorf, Hainburg an der Donau, Horn, Laa an der Thaya, Marchegg, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl – viel zu entdecken. Entdeckungstouren, Stadtmauerrundgänge und kostenlose Erlebnisführungen bieten Einheimischen und Gästen eine interessante und spannende Zeitreise durch die Vergangenheit. Die Idee der Stadtmauerstädte ist 2001 in einem Arbeitskreis der NÖ Stadterneuerung in Drosendorf entstanden.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf meint dazu: „Stadtmauern spielen bis heute eine wichtige Rolle in der Identität vieler Städte und Gemeinden. Einst ein Symbol der Sicherheit und Stärke, sind die Stadtmauern nun ein wertvolles kulturhistorisches Erbe. Danke an alle Beteiligten, die diesen Aktionstag durch ihr freiwilliges Engagement ermöglichen.“

Das Programm der elf Städte am „Aktionstag Stadtmauer 2023“ ist vielfältig. Es reicht von einer „Entdeckungstour um die Stadtmauer“ in Drosendorf an der Thaya, über eine kostenlose Führung durch „Das unterirdische Horn“ bis zu einer spannenden Reise ins Mittelalter und einem „Rundgang entlang der mittelalterlichen Stadtmauer“ in Hainburg an der Donau. Darüber hinaus stellen die Städte Audioguides auf der kostenlosen Smartphone-App, der Hearonymus App, den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung und begleiten so entlang eines Kulturspazierganges zu ihren ganz persönlichen Besonderheiten:

Mächtige Stadtmauern, wehrhafte Türme oder Stadttore, die vom Leben im Wandel der Zeit, von Kriegen, Belagerungen und Schlachten aber auch von Friedenszeiten eindrucksvoll erzählen.

Obfrau Helga Thenmayer, Verein Stadtmauerstädte Niederösterreichs, sagt: „Mit dem Aktionstag wollen wir auf das bauhistorisch und kulturelle wertvolle Gut der noch erhaltenen Stadtmauer in den Mitgliederstädten hinweisen. Wir freuen uns, wenn sowohl die Bevölkerung als auch Gäste kommen und an den Führungen teilnehmen.“

Weitere Informationen: NÖ.Regional, Barbara Ziegler, MSc, Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Telefon+43 676 88 591 321, E-Mail barbara.ziegler @ noeregional.at, www.noeregional.at,

https://www.noeregional.at/aktuelles/termine/aktionstag-stadtmauer-20

23/

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse