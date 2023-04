Ich will neue Wege gehen: DONAU lädt zum Frauen-Info-Tag in Wien

Am 24. April 2023 lädt die DONAU Landesdirektion Wien Frauen, die an einem Quereinstieg in die Versicherungsbranche interessiert sind, zu einer Informationsveranstaltung ein.

Wien (OTS) - Wo? DONAU Versicherung: Schottenring 15, 1010 Wien



Wann? 24. April 2023, 10 bis 12 Uhr



Ablauf

10.00 Uhr: Get Together

10.30 – ca. 12 Uhr: Agenda:

• Begrüßung durch Generaldirektorin Judit Havasi

• Die DONAU als Arbeitgeberin

• Blick hinter die Kulissen: Außendienstmitarbeiterinnen Angela Berger und Aleksandra Bogdanovic erzählen vom Quereinstieg und ihrem Werdegang bei der DONAU und sie berichten von ihrem abwechslungsreichen Berufsalltag als Versicherungs- und Vorsorgeberaterinnen.

• FRiDA, das Frauennetzwerk stellt sich vor

• Diskussion und Fragen



Anmeldung: https://www.donauversicherung.at/fraueninfotag



Abwechslungsreiche Jobs bei einer verlässlichen Arbeitgeberin

Die DONAU zählt zu den attraktivsten Arbeitgeberinnen des Landes. Sie wurde aufgrund ihrer zahlreichen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben seit 2013 vier Mal in Folge mit dem Audit berufundfamilie zertifiziert, ihre Kununu-Weiterempfehlungsrate liegt bei 96 Prozent – Tendenz seit Jahren steigend – und die Mitarbeiterzufriedenheit ist im Branchenvergleich sehr hoch. Die DONAU ist für ihre Verlässlichkeit bekannt, ihre Mitarbeiter:innen schätzen insbesondere die kollegiale Zusammenarbeit, die angenehme Arbeitsatmosphäre und die interessanten Jobs, die das Unternehmen in allen Bereichen bietet. Aktuell ist die DONAU auf der Suche nach Vertriebsmitarbeiter:innen mit Interesse an einer sinnstiftenden Tätigkeit mit langfristiger Perspektive. Da der Job als Versicherungs- und Vorsorgeberater:in viel Organisationstalent und Eigenverantwortung mit sich bringt – und man gerne mit Menschen zu tun haben sollte – möchte das Unternehmen gerade Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung ansprechen, die sich beruflich neu orientieren und als Quereinsteiger:innen in der Versicherungsbranche durchstarten möchten.

Hochwertige Berufsausbildung und Einbettung ins Team

Branchen-Neulingen bietet die DONAU eine umfassende Berufsausbildung, die die neuen Teammitglieder sattelfest in Theorie und Praxis macht. Mobilität, Wohnen, finanzielle Vorsorge, Einkommenssicherung, Gesundheit – die richtige Absicherung aller Lebensbereiche ist Teil der Ausbildung, die mit einer Zertifizierung abschließt. Verkaufs- und Präsentationstrainings sichern ein überzeugendes Auftreten. Die ersten Erfahrungen „on the job“ werden gemeinsam mit Kolleg:innen absolviert – man arbeitet zwar eigenverantwortlich, ist aber immer auch im Team verankert.

Frauen-Info-Tag mit Einblicken von Quereinsteigerinnen

Beim Frauen-Info-Tag am 24. April in Wien stehen Versicherungs- und Vorsorgeberaterinnen aus dem Team der LD Wien persönlich Rede und Antwort. Sie geben Einblick in ihre Arbeit, sprechen über Anforderungen, Erfolge und die Gründe hinter ihrer Entscheidung für die DONAU.



Angela Berger ist 2005, nach ihrer Scheidung, als klassische Quereinsteigerin zur DONAU gekommen. „Mit dem Einstieg in die DONAU hat für mich eine neue Lebensphase begonnen; ich konnte meine Zeit selbst planen und einteilen. Das war für mich als Alleinerzieherin von zwei Kindern immens wichtig. Die DONAU ist eine sehr gute, zuverlässige Arbeitgeberin und ich bereue es nicht, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Das schönste Erfolgserlebnis ist, wenn Kundinnen und Kunden mit meiner Beratung zufrieden sind, meine Betreuung schätzen, meine Vorschläge für eine richtige Absicherung annehmen und wenn sie mich weiterempfehlen. Dann weiß ich, dass ich meinen Job gut gemacht habe.“

Aleksandra Bogdanovic hat vor ein paar Jahren ihren „eher monotonen Bürojob“ gegen die abwechslungsreichen Aufgaben als Versicherungs- und Vorsorgeberaterin bei der DONAU getauscht. „Es war super, dass ich die Ausbildung bei der DONAU machen konnte. Da das Einkommen u.a. von meiner Arbeit abhängt, bin ich immer zufrieden und ich bin glücklich, dass ich einen sinnstiftenden Job habe. Besonders freut es mich, wenn nach intensiver Beratung, zum Beispiel zum Thema Krankenversicherung, eine gute Gesundheitsvorsorge für Kinder abgeschlossen wird,“ erzählt die ehemalige Bürokauffrau.

Christina Herman ist seit 2019 bei der DONAU. Als großen Vorteil ihres Berufes sieht sie, „dass ich mein Einkommen gut planen und steuern kann. Ich habe hohe ethische Ansprüche an mich selbst, nach denen ich auch beruflich handeln möchte. Als Beraterin sorge ich dafür, dass meine Kundinnen und Kunden gut, im Sinne von für sie passend, abgesichert sind. Dafür ist Einfühlungsvermögen und Verständnis für unterschiedlichste Lebensrealitäten nötig – das macht die Arbeit sehr interessant und spannend.“

