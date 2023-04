VMF-Immobilien: Wohnen mit Blick auf den Wörthersee

Die VMF-Immobilien errichtet in Sekull am Wörthersee elf Eigentumswohnungen in nachhaltiger Holzbauweise. Fertigstellung ist im Frühjahr 2024.

Wien (OTS) - Die kleine idyllische Ortschaft Sekull am Wörthersee im Gemeindegebiet 9212 Techelsberg erfreut sich wachsender Beliebtheit. Nun errichtet der Immobilienentwickler VMF Immobilien aus Brunn am Gebirge mit dem Projekt „Übersee“ an der Adresse Sekull 98 eine nachhaltige Wohnanlage. Bis Frühjahr 2024 sollen elf moderne Eigentumswohnungen mit 18 Stellplätzen und E-Ladestationen, angrenzender Infrastruktur sowie Blick auf den Wörthersee fertiggestellt werden. Den Vertrieb der Wohnungen übernimmt die Wörthersee Immobilien aus Velden. Doris Scarpatetti-Matheis, Geschäftsführerin der Wörthersee Immobilien: „Objekte in dieser Top-Lage am Wörthersee Nordufer mit Wörtherseeblick und Freizeitwohnsitzwidmung sind heute nur mehr schwer zu bekommen. Diese Objekte machen Eigentümern nicht nur bei der Selbstnutzung eine große Freude, sondern sind auch eine ausgezeichnete Wertanlage. Ein besonderes Extra bei diesem Objekt ist auch der hohe Nachhaltigkeitsstandard, der eine hohe Wertbeständigkeit für die Zukunft garantiert.“

Bauen mit Holz – behaglich, zeitlos und nachhaltig

Die Wohnanlage aus massiver Fichte wird auf einem Betonfundament errichtet, besticht mit moderner Architektur, hochwertigen Materialien und soll sich nahtlos ins Ortsbild fügen. Wärmedämmung, Wärmeschutzverglasung und ein nachhaltiges Energiekonzept mit Luftwärmepumpe, Fußbodenheizung, Temperierung und Photovoltaikanlage am Dach stehen für zukunftsweisendes und nachhaltiges Wohnen. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Nachhaltigkeit ist für uns ein Grundprinzip, das sich über alle Projektphasen hinweg – von der Planung bis zum Betrieb – konsequent durchzieht. Diese bringt nicht nur eine hohe Wohnqualität, sondern schont auch die Ressourcen und erhöht auch den Wert von Immobilien.“ Die Wohnungen mit Größen von 50 bis 90 Quadratmetern mit offener Küche und großzügigen Fensterflächen bieten viel Tageslicht und einen Zugang zu Garten, Balkon oder Terrasse. Wohn- und Schlafräume werden mit Echtholzfertigparkett ausgelegt, Nassräume mit Feinsteinzeug und Außenbereiche mit Naturstein. Alle Badezimmer werden mit Badewanne, Dusche, Handtuchheizkörper, Porzellan und Armaturen von Markenherstellern wie Laufen, Hansgrohe und Geberit ausgestattet.

Grüne Lage und zwei Minuten bis nach Pörtschach

Das Projekt „Übersee“ steht für ruhiges Wohnen im Grünen und kurze Anfahrtswege zur nahegelegenen Infrastruktur. Bis Pörtschach sind es mit dem Auto nur zwei Minuten und auch der öffentliche Nahverkehr liegt in Gehweite der Wohnanlage. Zum nächsten Supermarkt ist es rund 500 Meter, ebenso bis zur Auffahrt auf die Autobahn nach Klagenfurt, Velden und Villach mit vielen Einkaufsmöglichkeiten. Darüber hinaus bietet die Region ein abwechslungsreiches Angebot an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten.

Mehr Information unter: www.uebersee-woerthersee.at

Visualisierungen des Projektes finden Sie hier: https://flic.kr/s/aHBqjAzx63

