Besichtigungen rund um die Uhr: teamneunzehn und trovato bieten innovative Zusatz-Services

Zugang zu Wunschimmobilien wird künftig zusätzlich durch smarte „AirKeys“ ermöglicht

Wien (OTS) - Eine Wohnungsbesichtigung um 6:00 Uhr morgens? Oder ein spontaner Rundgang am Sonntag bei Abendsonne? Die teamneunzehn-Gruppe, einer der führenden Immobilien-Gesamtdienstleister, bietet ihren Kund:innen ab sofort mehr Flexibilität bei der Besichtigung von Immobilien. In Zusammenarbeit mit trovato ermöglicht teamneunzehn nun auch Selbstbesichtigungen mit Hilfe von „AirKeys“ und weitere innovative Lösungen. Die Suche nach einem neuen Zuhause kann so noch einfacher und komfortabler gestaltet werden.



Gemeinsam mit Kooperationspartner trovato, der das technische Know-how dazu einbringt, ermöglicht die teamneunzehn-Gruppe Immobiliensuchenden fortan Besichtigungen „wann immer man möchte“. Interessent:innen können dabei unkompliziert ganztags Termine für ein Wunschobjekt, oder gleich mehrere Wohnungen, online buchen. Mittels digitalem Schlüssel wird Zugang zur ausgewählten Wohnung gewährt, innerhalb eines großzügigen Zeitfensters können die Wohnungen dann auf eigene Faust und ohne Beisein von Dritten besichtigt werden. Weitere passende Wohnungen im Objekt werden durch eine App automatisch für Besichtigungen vorgeschlagen.



„Wir leben in einer digitalen Welt und haben uns in den letzten Jahren an eine flexible und agile Zeitgestaltung gewöhnt. Diesen Entwicklungen sollte auch innerhalb der Immobilienbranche Rechnung getragen werden. In Zukunft bedeutet Servicequalität und Kundenorientierung im Maklergeschäft eben auch, smarte und flexible Optionen zur Besichtigung zu bieten. Mit trovato haben wir den idealen Partner dazu gefunden“, ist Christoph Ringsmuth, Gesellschafter und Geschäftsführer von teamneunzehn, überzeugt.

Unabhängig besichtigen, auch am Wochenende

Das Konzept bietet Kund:innen maximale Flexibilität und weitere Vorteile, wie die Möglichkeit, Besichtigungen auch am Wochenende oder außerhalb der Arbeitszeiten zu vereinbaren. Falls etwas dazwischenkommt, kann eine Besichtigung jederzeit online unkompliziert verschoben werden. Die persönliche Betreuung durch das Maklerunternehmen bleibt weiterhin erhalten und steht Interessent:innen bei Fragen oder weiterführender Beratung zur Verfügung.



Die neue Option der Selbstbesichtigung soll dabei keineswegs die persönliche Betreuung durch kompetente Makler ersetzen, vielmehr als ergänzender Service neue Möglichkeiten eröffnen, erklärt Kevin Dzieza, Geschäftsführer der teamneunzehn-Gruppe: „Unsere Rolle als Maklerunternehmen bleibt auch durch die neue Smart-Lösung völlig unangetastet. Wir gehen davon aus, dass viele Kund:innen auch nach einer Eigenbesichtigung mit Fragen auf uns zukommen und das persönliche Gespräch und weiterführende Beratung suchen. Unser großes und erfahrenes Maklerteam steht selbstverständlich immer mit Rat und Tat zur Seite.“ Auch für jene, die das passende Objekt bereits ins Auge gefasst haben, bieten die Selbstbesichtigungen eine ideale Möglichkeit für weitere Begehungen – etwa um Naturmaße zu nehmen oder auch Familienmitgliedern die Wohnung zu zeigen.

Mietwohnungen KAY in 1200: Selbstbesichtigung und digitale Vertragsabwicklung

Die teamneunzehn-Gruppe startet das neue Konzept mit dem modernen Mietwohnungsprojekt KAY in Wien Brigittenau. Etwa 60 der top ausgestatteten 2 bis 4-Zimmerwohnungen zwischen 35 und 93 m2 werden durch trovato mit „AirKeys“ versehen. Bei KAY wird außerdem die Option einer kompletten Online-Abwicklung vom Mietanbot bis zum Mietvertrag angeboten. Mietinteressent:innen können zwischen dem traditionellen Weg und der digitalen Abwicklung wählen, betont Kevin Dzieza: „KAY ist ein hochmodernes und nachhaltiges Wohnprojekt und spricht mitunter eine digital-affine Zielgruppe an. Dieser möchten wir mit der Online-Abwicklung auch ein Serviceerlebnis nach neuesten Standards bieten. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass Online-Lösungen nicht jedermanns Sache sind. Unser Maklerteam betreut daher weiterhin gerne auf klassischem Wege.“

Über teamneunzehn

Die teamneunzehn-Gruppe zählt zu den führenden Gesamtdienstleistern im Immobilienbereich in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten und Steiermark. Im Oktober 2010 wurde das Unternehmen von der Familie Ringsmuth gegründet und steht seither für Qualität, Kompetenz, Professionalität, Transparenz und Handschlagqualität rund um das Thema Immobilien. Die gesamte Belegschaft verfolgt ein gemeinsames Ziel: Das kundenorientierteste und vertrauensvollste Immobilienunternehmen zu sein. Durch das ständige Bestreben technologisch und organisatorisch stets am Puls der Zeit zu sein, um seinen Kund:innen die bestmögliche Effizienz und Dienstleistungs-Qualität zu gewährleisten, wird dies auch gelingen.



Weitere Infos unter www.teamneunzehn.at.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Annemarie Iberer

T: +43 699 15 12 66 14

E: annemarie.iberer @ epmedia.at