Es ist immer viel mehr möglich als zuerst gedacht

Arbeitskräftereserven könnten gehoben werden, indem Kinderbetreuungsangebote flächendeckend zuverlässig angeboten werden. Auch Frauen über 50 Jahre spielen am Arbeitsmarkt eine entscheidende Rolle, gehen doch aktuell 50% dieser Gruppe nicht aus Arbeit in Pension. Darüber hinaus sollten wir kritisch hinterfragen, was körperlich oder sozial beeinträchtigte Menschen brauchen, um ihre Teilhabechancen zu erhöhen und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden

Mag. Silvia Kunz, FAB Geschäftsführerin

