DB Schenker vergrößert sich in der Steiermark und fokussiert auf Bedürfnisse der E-Mobilität

Neues Logistik-Zentrum auf über 35.000 Quadratmeter in Premstätten • Fokus/Schwerpunkt liegt auf Batterie-Logistik und deckt wachsenden Bedarf an Lagerflächen im Bereich E-Mobilität

Wien/Graz (OTS) - DB Schenker vergrößert seine Fläche in der Steiermark. Die Pletzer Gruppe errichtet für den internationalen Logistikdienstleister ein neues Logistik-Zentrum in Premstätten bei Graz. Zum offiziellen Bauauftakt haben Erik Leiss, Landesleiter von DB Schenker in Österreich, und Andreas Kerschner, Head of Contract Logistics/SCM von DB Schenker in Österreich, gemeinsam mit den Projektpartnern Mag. Manfred Pletzer, Eigentümer der Pletzer Gruppe, Josef Six, Leiter Projektentwicklung Gewerbeimmobilien der Pletzer Gruppe, und Dr. Matthias Pokorn, Bürgermeister von Premstätten, den feierlichen Spatenstich für den neuen Standort gesetzt.

„Mit der Errichtung des neuen Logistik-Zentrums setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort. Das neue Terminal ermöglicht uns, den hohen Anforderungen unserer Kunden optimal gerecht zu werden und der steirischen Wirtschaft ein starker Partner zu sein und ihnen schon jetzt sowie in Zukunft die besten Lösungen zu bieten“, sagt Erik Leiss, Landesleiter von DB Schenker in Österreich.

„Durch das zunehmende Wachstum im Bereich E-Mobilität steigt der Bedarf an geeigneten, den sicherheitstechnischen Vorgaben entsprechenden Lagerflächen für Lithium-Ionen Antriebsbatterien. Bei dem neuen Terminal legen wir einen verstärkten Fokus auf Batterie-Logistik, damit können wir noch flexibler und schneller auf die individuellen Ansprüche unserer Kunden in diesem Segment eingehen und ihnen den bestmöglichen Service garantieren“, sagt Andreas Kerschner, Head of Contract Logistics/SCM von DB Schenker in Österreich.

„Bei der Errichtung des Areals steht für uns vor allem auch das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. Es freut uns daher sehr, dass wir mit DB Schenker einen verlässlichen Projektpartner haben, der ein umweltfreundliches Wachstum anstrebt und sich für nachhaltige Lösungen einsetzt“, sagt Josef Six, Leiter Projektentwicklung Gewerbeimmobilien der Pletzer Gruppe.

Bürgermeister von Premstätten, Matthias Pokorn, ergänzt: „Mit unserer zentralen Lage und der Nähe zur A9 Pyhrn Autobahn bieten wir Unternehmen einen hervorragenden Ausgangspunkt. Die erfolgreiche Umsetzung des Bauvorhabens von DB Schenker und der Pletzer Gruppe bestätigt die Attraktivität unserer Gemeinde als Wirtschaftsstandort“.

Das neue Kontraktlogistik-Terminal hat eine Gesamtfläche von über 35.000 Quadratmeter und umfasst neben einer 14.000 Quadratmeter großen Logistikhalle auch eine 460 Quadratmeter große Bürofläche. Damit vergrößert DB Schenker seine Fläche im Großraum Graz auf über 62.000 Quadratmeter. Das neue Logistik-Zentrum schafft zusätzlich rund 20 Arbeitsplätze und trägt den langfristigen Wachstumszielen von DB Schenker optimal Rechnung, da eine Erweiterung der Fläche problemlos möglich ist. Der Schwerpunkt von DB Schenker in der Kontraktlogistik in Graz liegt in den Bereichen Pharma, Automotive, Industrial und Consumer Goods. Die Tiroler Pletzer Gruppe errichtet das Logistik-Zentrum, das langfristig vom integrierten Logistikdienstleister gemietet wird.

Um die hohen sicherheitstechnischen Anforderungen zur Lagerung von Lithium-Ionen Batterien zu erfüllen, wird ein Teil der Halle mit einer Regalsprinkleranlage sowie automatischen Löschwasserrückhaltungen und entsprechend versiegeltem Boden ausgestattet.. Neben aktuellsten IT- und Sicherheitsstandards spielt auch das Thema Umwelt eine zentrale Rolle. So wird neben einer leistungsstarken Wärmepumpe, die das Zentrum heizt, am Dach eine Photovoltaik-Anlage mit 650 Kilowatt-Peak errichtet, welche aus Sonnenenergie elektrischen Strom erzeugt.



Die Fertigstellung soll bis Ende Oktober 2023 erfolgen.

