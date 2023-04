SPÖ-Köllner: Tägliche Turnstunde flächendeckend an Pflichtschulen einführen

Viele Polizeianwärter*innen scheitern an sportlichen Voraussetzungen

Wien (OTS/SK) - Viele Bewerber*innen für den Polizeidienst scheitern bei der Aufnahmeprüfung an den sportlichen Voraussetzungen, die dafür notwendig sind. Für SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner ein Grund mehr, seine Forderung nach einer täglichen Turnstunde für alle Pflichtschulkinder zu erneuern. Gründe dafür gebe es, wie Köllner Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst erläuterte, viele: „Sport hat einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft, er ist nicht nur Gesundheitsvorsorge und schont unser Gesundheitssystem, sondern fördert auch Integration und Inklusion. All das wäre auch wünschenswert, in der Schule mitzuerleben und zu erlernen. Aber dafür braucht es die tägliche Turnstunde.“ ****

Dass viele Bewerber*innen für den Polizeinachwuchs an den sportlichen Ansprüchen scheitern, zeigt für Köllner ein politisches Versagen der Regierung: „Leider überraschen mich derlei Nachrichten nicht mehr. Sport und Bewegung müssen endlich im Schulalltag etabliert werden. Das würde später vielen auch beruflich zugutekommen, die eine sportliche Aufnahmeprüfung, wie etwa für den Polizeidienst, ablegen müssen“, so der SPÖ-Sportsprecher abschließend. (Schluss) PP/lp

