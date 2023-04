Spatenstich für Österreichs größte Insektenzuchtanlage der Firma ECOFLY in Andorf

Andorf (OTS) - Knapp zwei Jahre nach Bekanntgabe der Beteiligung der VIVATIS-Gruppe am Start-Up ECOFLY startet das Jungunternehmen nach erfolgreicher Testphase in Kooperation mit der MS-Fly Projekt GmbH & Co KG mit dem Bau einer Insektenzuchtanlage am Standort Andorf (OÖ). Die Fertigstellung des neuen Produktionsstandortes, der die Züchtung von Fliegenlarven für die Futtermittelproduktion zum Ziel hat, ist für Ende 2023 geplant.

Innovative Futtermittel für eine artgerechte und ökologisch nachhaltige Tierernährung – das ist das Ziel, das ECOFLY seit Gründung im Jahre 2017 mit Engagement und Ideenreichtum verfolgt. Nach erfolgreich absolviertem Testbetrieb am Standort Antiesenhofen wird nun, in Zusammenarbeit mit der MS-Fly Projekt GmbH & Co KG, Österreichs größte Insektenzuchtanlage am Standort Andorf im Bezirk Schärding realisiert. Rund 6 Mio. € werden seitens der Partner in das Vorzeigeprojekt investiert.

Insekten als Protein- und Nahrungsquelle der Zukunft

Hochwertige, alternative Proteinträger mit geringem ökologischen Fußabdruck als Alternative zu problematischen Futtermittel wie Fischmehl sind aus multiplen Gründen mehr denn je gefragt. Zum einen gilt die weltweite Überfischung als eine der größten Bedrohungen für die Gesundheit der Meere und das Überleben seiner Bewohner. Andererseits lassen sich Insekten als Nahrungsquelle im Sinne einer Kreislaufwirtschaft nachhaltig nutzen. Mit der Spezialisierung auf die Herstellung von Insektenprotein als Fisch- und Nutztierfutter setzt ECOFLY zukünftig am Standort Andorf neue Maßstäbe in der Tierernährung.

Neuer Produktionsstandort mit Wachstumspotenzial

Die aktuell im Bau befindliche Insektenzuchtanlage der ECOFLY GmbH, deren Fertigstellung für Ende 2023 geplant ist, wird die bis dato größte in Österreich. Auf einer Produktionsfläche von 3.600 m² sollen jährlich, auf Basis landwirtschaftlicher Nebenprodukte, 2.400 t Fliegenlarven für die Futtermittelproduktion gezüchtet werden. Die Weiterverarbeitung der von ECOFLY produzierten Fliegenlarven zu den Endprodukten, Insektenmehl und -fett, übernimmt die PUREA Austria GmbH.

Win-Win-Situation für alle

Im Jahr 2020 hat sich die VIVATIS Holding AG mit Sitz in Linz über die PUREA Austria GmbH an der ECOFLY GmbH mit 45% beteiligt. Der Anteil wurde 2022 auf 67,8% erhöht. Das starke Commitment spiegelt das hohe zukünftige Potenzial sowie das gute, partnerschaftliche Verhältnis wider. „Die Zusammenarbeit von ECOFLY mit der PUREA Austria GmbH ist eine für beide Seiten überaus vorteilhafte Kombination: Wir unterstützen nicht nur ein tolles Start-Up mit innovativen, engagierten Köpfen, sondern können auf einen neuartigen, zukunftsträchtigen Rohstoff mit herausragenden Eigenschaften zurückgreifen. ECOFLY wiederum profitiert von unserer langjährigen Expertise in der Verarbeitung und Vermarktung von Proteinprodukten. Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten!“, resümiert Mag. Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender VIVATIS Holding AG.







