Terminverschiebung: Pressetermin zur Ausstellung „SpaceMosque“ von Saks Afridi im Theseustempel am 19.4.

Eine Ausstellung im Rahmen von „Science Fiction(s)“ – zu sehen ab 20.4.

Wien (OTS) - Achtung: Der Pressetermin für die Ausstellung SpaceMosque im Theseustempel wurde auf Mittwoch, 19.4. um 10 Uhr verschoben! (Ursprünglicher Termin: 18.4.)

Ab 20. April ergänzt die diesjährige Ausstellung im Theseustempel die Science Fiction(s)-Schau, die derzeit im Weltmuseum Wien zu sehen ist. Der pakistanisch-amerikanische Künstler Saks Afridi greift an diesem öffentlichen Standort im Wiener Volksgarten mit seiner Installation SpaceMosque die Frage auf: Was wäre, wenn alle unsere Gebete in Erfüllung gehen? Würde Moral oder Egoismus überwiegen?



Seit 2017 arbeitet Saks Afridi an dem Projekt, das nun nach Stationen in New York und Qatar zum ersten Mal in Europa zu sehen ist. In seiner Praxis verbindet der Künstler, der im Nordwesten-Pakistans geboren wurde und in New York lebt, Technologie mit islamischer Mystik. Seine Entwicklung spiritueller Maschinen beschreibt er als Sci-Fi-Sufismus.

SpaceMosque ist Teil der Ausstellung Science Fiction(s) – Wenn es ein Morgen gäbe im Weltmuseum Wien und ist von 20. April bis 8. Oktober 2023 im Theseustempel zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Hinweis: Am Dienstag, den 18. April, um 19 Uhr spricht Saks Afridi im Rahmen eines Artist Talks im Forum des Weltmuseums Wien über seine Arbeit. Infos & Anmeldung hier.

Weitere Infos & Rahmenprogramm zu Science Fiction(s) und SpaceMosque.

