Am Österreichischen Welterbetag (18. April 2023) präsentiert sich das UNESCO-Welterbe in Österreich in allen Facetten

Der gemeinsame Aktionstag der Österreichischen Welterbestätten findet am und um den 18. April statt und lädt ein, die 12 UNESCO-Welterbestätten neu zu entdecken.

Am 18. April wird das Welterbe in Österreich wieder vor den Vorhang geholt. Die 12 Welterbestätten stehen dabei nicht nur für sich, sondern für das weltweite Netz an Denkmalen, Orten und Landschaften, die den unglaublichen Reichtum und die beeindruckende Vielfalt des Kultur- und Naturerbes dieser Erde deutlich machen. Diesen Reichtum zu bewahren ist eine große – und zunehmend herausfordernde – Aufgabe. Der 18. April soll als Welterbetag dazu beitragen, die Sensibilität für diesen uns allen zuteilwerdenden Auftrag zu stärken. Ich danke all den engagierten Personen in den Österreichischen Welterbestätten, die diesen Tag gemeinsam gestalten und das Welterbe immer wieder aufs Neue erlebbar machen. Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission

Wien (OTS) - 1157 Welterbestätten von außergewöhnlichem universellen Wert befinden sich auf der Liste des UNESCO-Welterbes, 12 davon in Österreich. Sie in ihrer Einzigartigkeit zu bewahren und zu vermitteln ist der gemeinsame Auftrag der Weltgemeinschaft und Ziel der UNESCO-Welterbekonvention.

Die 12 Österreichischen Welterbestätten begehen jährlich, gemeinsam mit Partnerinstitutionen, den Österreichischen Welterbetag, um das Welterbe in Österreich zu präsentieren und auf die Notwendigkeiten der Bewahrung dieser außergewöhnlichen und wertvollen Orte aufmerksam zu machen. Führungen, Veranstaltungen, Touren und Gespräche am und um den 18. April bieten Einblicke in die Welterbestätten in Österreich.

Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission:

Am 18. April wird das Welterbe in Österreich wieder vor den Vorhang geholt. Die 12 Welterbestätten stehen dabei nicht nur für sich, sondern für das weltweite Netz an Denkmalen, Orten und Landschaften, die den unglaublichen Reichtum und die beeindruckende Vielfalt des Kultur- und Naturerbes dieser Erde deutlich machen. Diesen Reichtum zu bewahren ist eine große – und zunehmend herausfordernde – Aufgabe. Der 18. April soll als Welterbetag dazu beitragen, die Sensibilität für diesen uns allen zuteilwerdenden Auftrag zu stärken. Ich danke all den engagierten Personen in den Österreichischen Welterbestätten, die diesen Tag gemeinsam gestalten und das Welterbe immer wieder aufs Neue erlebbar machen.

Das gesamte Programm gibt es unter: www.welterbetag.at

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen und Bilder unter:

presse @ unesco.at

+43 1 526 13 01 11