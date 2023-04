Einladung zur Pressekonferenz: GANYMED BRIDGE

Die neue Inszenierung von Jacqueline Kornmüller schlägt eine Brücke vom Naturhistorischen in das Kunsthistorische Museum

Wien (OTS) - Das erfolgreiche Theaterprojekt GANYMED kehrt im Mai 2023 zurück und schlägt unter dem Titel GANYMED BRIDGE erstmals die Brücke zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum Wien. Von Mai bis Oktober 2023 erfüllt das GANYMED-Ensemble die Zwillingsbauten am Maria-Theresien-Platz mit neuem Leben, neuen Formen und neuen Geschichten, die sich an der Schnittstelle zwischen Kunst und Natur ergeben.



Am Dienstag, 2. Mai 2023 um 10:00 Uhr laden das Naturhistorische und das Kunsthistorische Museum zu einer Pressekonferenz ein:



Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, Obere Kuppelhalle

Einlass: ab 09:30 Uhr

Beginn: um 10:00 Uhr



Programm:



Begrüßung und Einleitung zu GANYMED BRIDGE

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien



Über GANYMED BRIDGE und die neue Inszenierung

Jacqueline Kornmüller, Regisseurin

Peter Wolf, Schauspieler, Dramaturgie und Produktion



Anschließend:

Besuch ausgewählter Performances:



Im Naturhistorischen Museum:



„Personal Growth“, András Dés, Über den Gorilla Gorilla gorilla

„Wie die Welt schmeckt“, Emily Stewart, Mercedes Vargas und Miriam Vargas, Über die Japanischen Riesenkrabben Macrocheira kaempferi



Im Kunsthistorischen Museum:



„Der Rausch“, Johanna Doderer und Shadab Shavegan zu „Theseus besiegt Kentaur“ von Antonio Canova. Es spielen Evgenii Artemenkov und Judith Fliedl



GANYMED BRIDGE



GANYMED BRIDGE wurde inspiriert von den Texten der amerikanischen Biologin und Philosophin Donna Haraway. „Der Mensch muss lernen, weniger tödlich zu sein, und sich entlang erfinderischer Verbindungslinien verwandt machen.“ Eine solche Verbindungslinie ist der Brückenschlag zwischen Kultur und Natur, um zu sehen, was diese untereinander und miteinander bewirken.



GANYMED kommt bereits zum achten Mal im Kunsthistorischen Museum und zum allerersten Mal im Naturhistorischen Museum heraus. Unter der Leitung von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf von „wenn es soweit ist“ wurden insgesamt 30 Autor*innen, Komponist*innen und Performer*innen eingeladen, Auftragswerke über beeindruckende Objekte der zoologischen Schausäle sowie über Meisterwerke der Gemäldegalerie zu schreiben. Unter ihnen die belgische Schriftstellerin Amélie Nothomb, die russische Performerin und Schriftstellerin Liliya Burdinskaya, die japanisch-österreichische Autorin Milena Michiko Flašar sowie die österreichischen Autor*innen Teresa Präauer, Martin Pollack und Franz Schuh.



Mit dabei sind auch diesmal wieder zahlreiche musikalische Szenen: Das Publikum erwartet Musik von Johanna Doderer, Martin Eberle, Lukas Lauermann, Martin Ptak, Peter Rom, Emily Stewart, Andras Dés, Mona Matbou Riahi und Mahan Mirarab. Auch die Strottern und die Gruppe Federspiel sind wieder Teil des GANYMED-Ensembles.



Premiere ist am 5. Mai 2023, die Tickets sind im Online-Vorverkauf sowie an den Museumskassen vor dem Kunsthistorischen Museum erhältlich.



Alle Infos unter: www.ganymedbridge.at



Pressematerial zur aktuellen Berichterstattung steht auf der Website des Naturhistorischen Museums sowie des Kunsthistorischen Museums zum Download bereit:

www.nhm-wien.ac.at/presse

http://press.khm.at

