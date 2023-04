Barbara Stöckl im Gespräch mit Paul Pizzera, Brigitte Karner, Victoria Neuhofer, Christian Reiter und Florian Klenk

„Stöckl"

Musiker und Kabarettist Paul Pizzera, Schauspielerin Brigitte Karner, Unternehmerin Victoria Neuhofer, Gerichtsmediziner Christian Reiter und Journalist Florian Klenk zu Gast bei Barbara Stöckl:

Paul Pizzera ist ein wahrer Tausendsassa. Neben zahlreichen Engagements als Kabarettist, Musiker, Podcaster oder Schauspieler hat der Publikumsliebling seinen zweiten Roman geschrieben. Wie schon in seinem Erstling geht es wieder um psychische Gesundheit. Mit dem Thema Suizid wagt er sich diesmal auf besonders sensibles Terrain:

„Ein schwieriges Thema, aber ‚schwierig‘ ist oft nur ein anderes Wort für ‚wichtig‘“, betont der Bestseller-Autor, der Menschen dazu ermutigen möchte, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die österreichische Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Notrufnummer 142 rund um die Uhr erreichbar.

Brigitte Karner wurde von der ORF-Hörspiel-Jury zur „Schauspielerin des Jahres 2022“ gekürt. Mit ihrer Stimme hat sich die Ehefrau von Peter Simonischek schon früh auseinandergesetzt. Sie las nämlich ihrem Vater, der im Zweiten Weltkrieg das Augenlicht verloren hatte, oft vor. Im Nighttalk „Stöckl“ erzählt sie auch, warum sie im Laufe ihrer Schauspielkarriere viele Angebote ablehnte und wie ein Casting bei Regisseur Steven Spielberg für „Indiana Jones“ verlief.

Der Gerichtsmediziner Christian Reiter war einst Uni-Professor von Florian Klenk, heute betreibt er gemeinsam mit dem Journalisten einen Podcast. In „Klenk+Reiter“ geben die beiden Einblicke in spektakuläre Kriminalgeschichten. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt Reiter, der in seiner Laufbahn mehrere tausend Menschen obduziert hat, auch die unglaubliche Geschichte, als eine vermeintliche Leiche plötzlich zu ihm gesprochen hat.

Victoria Neuhofer hat sich dem Kampf gegen Plastikmüll verschrieben. Mit ihrem Unternehmen „Damn Plastic“ bietet sie recycelte Plastik-Produkte und auch Plastik-Alternativen an. Die 33-jährige Salzburgerin stammt eigentlich aus einer Holzunternehmer-Dynastie und ist auch selbst ausgebildete Holztechnikerin. In „Stöckl“ erklärt sie, warum ihre Vision von einer nachhaltigen Zukunft nicht von Verzicht geprägt ist.

