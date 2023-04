Rekordwochenende: Cineplexx Kinos lassen Pandemie endgültig hinter sich

Wien (OTS) -

Besucherzahlen verdreifacht: Osterwochenende übertrifft bisherigen Rekord von 2019, Cineplexx 2023 damit bisher stärker als vor der Covid-19-Pandemie

Seit Jahresbeginn 2023 doppelt so viele Kinobesucher:innen (+ 49 %) wie im Vorjahreszeitraum

„Der Super Mario Bros. Film“ schreibt Geschichte: Erfolgreichstes Startwochenende eines Animationsfilms, fast eine Viertelmillion Besucher:innen in Österreich; „John Wick: Kapitel 4“ auf Platz 2, gefolgt von „Manta Manta – Zwoter Teil“ und „Dungeons & Dragons“

Letzte Spieltage für SCS Kinowelt vor Umbau: Besucheransturm bei Abschiedsparty

„Let’s a go“ – den ikonischen Ruf des beliebten Helden „Super Mario“ haben sich am Osterwochenende sehr viele Kinofans zum Motto genommen und damit gleich zwei Rekorde gebrochen: Denn Cineplexx, Österreichs größter Kinobetreiber, konnte mit rund 150.000 Besucher:innen das erfolgreichste Kinowochenende in der Geschichte des Familienunternehmens verzeichnen. Das beweist einmal mehr, dass das Kino auch in Zukunft eine wesentliche Rolle im Freizeit-Unterhaltungsangebot spielen wird. „Wir sprechen hier von einer Verdreifachung der Besucherzahlen im Vergleich zu 2019, dem bisher erfolgreichsten Kinojahr aller Zeiten. Eine fantastische Bestätigung für das Erlebnis Kino, das sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit erfreut“, zeigt sich Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe, begeistert.



Super Mario Bros.: Animationsfilm klare Nummer 1

Angeführt wurde das Wochenende von einem Blockbuster-Hit, der kurz vor Ostern in die heimischen Kinos kam: „Der Super Mario Bros. Film“. Schon am ersten Wochenende brach der Film, der auf dem beliebten Videospiel basiert, Rekorde an den internationalen Kinokassen und spielte weltweit am Startwochenende so viel ein, wie noch kein Animationsfilm zuvor. In Österreich lockte der Film mehr als 230.000 Besucher:innen an und ist damit die klare Nummer 1 in den Kinocharts. Aber auch die anderen Filme im Programm waren sehr gut besucht, „John Wick: Kapitel 4“ ist auch nach drei Wochen noch an zweiter Stelle, „Manta Manta – Zwoter Teil“ schaffte es wie „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ ebenfalls unter die Top 4.



Startschuss für Umbau: Kinofans verabschieden SCS Kinowelt

Erfolgreich war auch der gebührende Abschied der SCS Kinowelt in die mehrmonatige Umbau-Pause. DJ Osterhase und Special Guest Santa Claus sorgten gemeinsam mit rund 12.000 Gästen am Osterwochenende für die verrückteste Party, die das Kino in der SCS je gesehen hat. Der Andrang war so groß, dass die SCS Kinowelt am Ostermontag das meistbesuchte Kino der Cineplexx Gruppe war. Nun starten die Umbau- und Modernisierungsarbeiten, ehe das Kino zu Jahresende als Cineplexx Westfield SCS mit mehr Kinosälen, mehr Technologien und mehr Komfort sein großes Comeback feiert.





Rückfragen & Kontakt:

Cineplexx Pressestelle

Daniela Gissing

ikp Wien GmbH

cineplexx @ ikp.at

01/5247790-18