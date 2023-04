FPÖ – Nepp: Hankes Fernwärme-Rabatt ist Verhöhnung der Wien-Energie-Kunden

Wien (OTS) - „Seit Monaten steigen die Preise für die Wien-Energie-Kunden, während andere Stromanbieter diese längst wieder gesenkt haben. Der nun angekündigte Fernwärmerabatt von Finanzstadtrat Hanke ist in Wahrheit eine Frechheit und nicht mehr als die übliche rote PR-Masche. Die SPÖ hat die Wiener monatelang ausgesackelt, um sich nun als Gönner hinzustellen. Ich fordere einmal mehr, dass die Spekulationsgeschäfte der Wien Energie umgehend beendet werden und die Gewinne der Wiener Stadtwerke zu den Bürgern zurückfließen. So eine Maßnahme ist der einzige Weg, um eine echte Entlastung für die Menschen zu schaffen“, sagt der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. Stadtrat Hanke muss zudem sicherstellen, dass die Energiepreise in Wien langfristig abgesichert werden.

Zudem kritisiert Nepp die Abwicklung des sogenannten Sozialpaketes durch Caritas, Rotes Kreuz und Volkshilfe, von dem weder der Mittelstand noch die Unternehmer profitieren. „Wer sich nicht an der untersten Einkommensgrenze befindet, schaut wieder durch die Finger. Durch so ein Vorgehen wird der Mittelstand weiter ausgedünnt. Auf Unternehmen wurde ebenfalls vergessen. Ein Umstand der deutlich macht, dass es den Genossen nur um die Show geht, aber nicht darum, echte Hilfe zu leisten, wo sie gebraucht wird.“

