Berger-Krotsch(SPÖ): Drag is not a Crime! Wir stehen Seite an Seite mit der Community

Wien (OTS/SPW-K) - Anlässlich mehrerer angemeldeter Demos und Kundgebungen von rechtsextremen und konservativen Gruppierungen während einer geplanten Drag-Kinderbuchlesung in der Villa Vida am Sonntagvormittag findet SPÖ-Gemeinderätin und LGBTIQ-Sprecherin im SPÖ-Rathausklub klare Worte: „In Wien sollen alle Menschen sichtbar, stolz und sicher sein – daher muss insbesondere eine vulnerable Gruppe wie die LGBTIQ-Community besonders geschützt werden. Daher stehen wir laut und deutlich Seite an Seite mit der queeren Community.“

Erst vor wenigen Wochen hat die Wiener FPÖ zu diesem Thema einen eigenen Landtag auf Verlangen einberufen. Das hat die Lage nochmals zugespitzt. Danach kam es zu Drohungen gegen die Veranstalter:innen und die Teilnehmer:innen und Hass-Aktionismus. „Hier wird die Angst der Menschen bewusst geschürt. Das ist unverantwortlich. Dass jetzt nicht nur zu Demos gegen, sondern auch während (!) solch einer Kinderbuchlesung aufgerufen wird, kann man mit Fug und Recht als Aufhetzung bezeichnen.“ Berger-Krotsch weiter: „Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Drinnen soll für und mit Kinder(n) gelesen werden, während draußen Menschen lautstark gegen die LGBTIQ-Community wettern? Wie muss das auf die Kinder wirken? DAS ist verstörend und verängstigend! Nicht die Lesung.“ Unter dem Vorwand Kinder schützen zu wollen, wird hier versucht, einen Kulturkampf vom Zaun zu brechen. „Dass dabei Kinder überhaupt erst in mögliche Gefahr gebracht werden, ist paradox und einfach nur traurig“, schließt Berger-Krotsch.

