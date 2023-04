Terminaviso: Medienaktion „Rote Unternehmer:innen schlagen Alarm"

SWV präsentiert Forderungen, die das Überleben kleiner Unternehmen sichern sollen

Wien (OTS) - Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Österreich (SWV) lädt die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Medienaktion im öffentlichen Raum. SWV-Präsident Christoph Matznetter präsentiert die aktuelle Frühjahrskampagne „Selbstständig? Ja, aber sicher!“.

Seit mehr als drei Jahren herrscht Krisenstimmung in Österreich: Nach Pandemie und Ukraine-Krieg plagt die immense Teuerung die österreichischen Unternehmer:innen. Besonders stark leiden darunter die Klein- und Mittelunternehmen. In vielen Fällen liegt die Inflationsrate für diese weit über der allgemeinen Teuerung. Preiserhöhungen bei Gas von über 400% oder bei Strom von 250% sind in Branchen wie etwa der Gastronomie keine Seltenheit. Die zu zahlenden Teilbeträge sind regelrecht explodiert. Gleichzeitig kommen die von der Regierung gesetzten Maßnahmen, Stichwort Energiekostenzuschuss, kaum und wenn doch nur stark verzögert und mit großem Bürokratieaufwand verbunden, an. Die Indexierung der Mieten und der massiv angestiegene Wareneinsatz erhöhen den Kostendruck weiter. Gerade für KMU und EPU ist es faktisch unmöglich den gesamten Kostenanstieg weiterzugeben, ein Umstand der zu erheblichen finanziellen Nöte führt. Auch im Bereich der sozialen Absicherung, ob nun Krankengeld oder Arbeitslosenversicherung, sind Selbstständige benachteiligt - ein unhaltbarer Zustand.

Der SWV Österreich widmet sich in seiner aktuellen Frühjahrskampagne ganz diesen dringlichen Problemen. Der Handlungsbedarf ist akut und daher wird der SWV Österreich ein Forderungspaket zur Überlebenssicherung von selbstständigen Unternehmer:innen präsentieren.

Terminaviso: Rote Unternehmer:innen schlagen Alarm - Medienaktion mit Präsentation der aktuellen Kampagne

Um Anmeldungen unter office @ wirtschaftsverband.at wird gebeten

Datum: 14.4.2023, 10:00 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße 47, öffentlicher Raum

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich

Tel.: +43 (1) 3919 019

presse @ wirtschaftsverband.at

www.wirtschaftsverband.at

Mariahilfer Straße 47/5/5, 1060 Wien