ORF-III-Wochenhighlights: Doku-Premieren u. a. in „Erbe Österreich“ mit dem „Hochwiener Lifestyle“

Von 17. bis 23. April 2023

Wien (OTS) - „ORF III Themenmontag“ u. a. mit „Die Fast-Fashion-Lüge – was bleibt vom Recycling-Versprechen?“

Im Hauptabend steht am Montag, dem 17. April, die Dokumentation „Öko-Kleidung – wirklich alles besser?“ (20.15 Uhr) auf dem Spielplan, diese widmet sich dem Thema nachhaltige Kleidung. Der Film beleuchtet, was die neue ökologische Kleidung kann und ob sie hält, was sie verspricht. Danach dreht sich in „Buntes Gift – Umweltkiller Kleidung“ (21.05 Uhr) alles um die Umweltschäden, die durch die Textilindustrie verursacht werden. Nach der Erdölindustrie ist die Textilindustrie der zweitgrößte Umweltverschmutzer weltweit. Anschließend fragt die Produktion „Die Fast-Fashion-Lüge – was bleibt vom Recycling-Versprechen?“ (21.55 Uhr). „Das Geschäft mit der Nachhaltigkeit – Wer verdient an unserem schlechten Gewissen?“ (22.30 Uhr) zeigt, wie Menschen durch ein falsches Nachhaltigkeitsversprechen zu Opfern von Greenwashing werden.

„ORF III Kulturdienstag“ mit der Neuproduktion „Hochwiener Lifestyle – Der Semmering in Bildern von damals“

„Erbe Österreich“ präsentiert am Dienstag, dem 18. April, die neue Doku „Hochwiener Lifestyle – Der Semmering in Bildern von damals“ (20.15 Uhr). Sobald in Wien die Ballsaison vorüber war, zog es die Hautevolee hinaus aus der Stadt, die ihnen zu schmutzig und zu laut war. Zu einer ihrer Lieblingsdestinationen entwickelte sich der Semmering. Der Film veranschaulicht anhand historischen Bildmaterials, was das leichte Leben in der Voralpenregion über die damalige Wiener Society erzählt. Auch ab 21.05 Uhr geht es „Auf in den Süden – Die Eroberung des Semmerings“. Die Produktion berichtet vom rasanten Aufstieg dieser Gegend und verdeutlicht, welche Berserkerarbeit hinter diesem Aufschwung bei den damaligen technischen Möglichkeiten gesteckt hat. Die letzte „Erbe Österreich“-Doku des Abends besucht ab 21.55 Uhr das grüne Herz Österreichs: „Ein Leben für die Steiermark – Die Czernys und das Werden des Landes“ begibt sich auf die Spuren der steirischen Unternehmerfamilie. Danach folgt eine neue Ausgabe des ORF-III-Literaturformats „erLesen“ (22.45 Uhr). Heinz Sichrovsky begrüßt die Bestsellerautoren Marc Elsberg und David Safier sowie die Erfolgsschriftstellerin Raphaela Edelbauer.

Neue Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 19. April, geht es in „Heimat Österreich“ ins „Gosautal“ (20.15 Uhr). Die Premiere zeigt eines der schönsten Panoramen des Salzkammerguts: Zwischen zwei imposanten Felsmassiven liegen die drei Gosauseen. Gestalter Markus Fischer hat diese urtümliche Region filmisch bereist und besucht unter anderem die Familie Fasl, die noch das alte Handwerk des Schleifsteinhauens praktiziert. Es folgt um 21.05 Uhr die „Landleben“-Neuproduktion „Im Gesäuse“. In diesem urigen Teil der Steiermark porträtiert Gestalter Christian Papke typische Menschen der Region, wie etwa die Schuhplattler-Gruppe Landl. Anschließend ist eine weitere neue „Landleben“-Folge zu sehen: „Im Villgratental“ (21.55 Uhr) begeben sich gestresste Manager wochenlang in schlichte Holzhütten, um wieder Boden unter den Füßen zu spüren. Hierhin kommt, wer sich wieder ganz auf sich selbst zurückbesinnen möchte.

Am Donnerstag, dem 20. April, begibt sich ORF III ab 20.15 Uhr in der „Land der Berge“-Neuproduktion in das „Kaisergebirge mit Marlies Raich“. Die Slalomkönigin besucht darin eine Region voller Vielfalt und Gegensätze. Filmischer Höhepunkt ist ein Tandem-Sprung aus 4.000 Metern Höhe von Marlies Raich aus einem Kleinflugzeug mit vorherigem Rundflug über den Wilden Kaiser und die Kitzbüheler Alpen.

Doppel-Ausgabe „treffpunkt medizin“

Am Mittwoch, dem 19. April, widmet sich ORF III in „treffpunkt medizin“ der „Magie der Hände – Medizingeschichte & Evolution“ (22.30 Uhr). Der neue Film beschäftigt sich mit der Bedeutung der Hände für unser Leben aus historischer, medizinischer und sozialer Sicht. Im Mittelpunkt steht eine der prägendsten Fachpersönlichkeiten, die Chirurgin Hildegunde Piza-Katzer, die einst erste Ordinaria für plastische Chirurgie im deutschsprachigen Raum. Anschließend beschäftigt sich eine weitere Ausgabe mit der „Unterschätzten Osteopathie – Heilen mit den Händen“ (23.20 Uhr).

Die „Donnerstag Nacht“ u. a. mit „Kleinkunst aus dem Orpheum Graz“ und „Soundcheck Österreich“

Am 20. April sorgen die „Comedy Hirten“ (21.55 Uhr) – frisch zurückgekehrt aus dem Home-Office – für beste Unterhaltung. Im Orpheum Graz geben die Meisterparodisten mit einer fulminanten Comeback-Show „100 Prozent“. Im Gepäck haben sie sowohl neue Parodien als auch alle Lieblingsfiguren, von Herbert Prohaska bis Andreas Herzog, von Gerda Rogers bis Barbara Rett. Danach folgt „Kabarett im Turm“ mit „Luis aus Südtirol“ (22.50 Uhr). Publikumsliebling Manfred Zöschg sorgt in seiner Rolle als Bergbauer Luis für einen hochkomödiantischen Abend. In „Soundcheck Österreich“ präsentiert Kabarettistin Nadja Maleh in einem „Radio Wien Klubkonzert“ ihre besten Pointen. Mit der stimmgewaltigen Ex-Sängerin der „Global Kryner“ Sabine Stieger und der Frontfrau der „Echten“ Christine Kisielewsky sorgt Maleh für eine Show der Sonderklasse.

Schwerpunkttage in Gedenken an Helmuth Lohner und Willi Resetarits

Helmuth Lohners Geburtstag jährt sich heuer zum 90. Mal – ORF III widmet dem Schauspieler und Theaterregisseur von Freitag, dem 21. April, bis Sonntag, den 23. April, einen umfassenden TV-Schwerpunkt. Den Auftakt macht am Freitag die Produktion „Lacherfolge mit Otto Schenk und Helmut Lohner“ (20.15 Uhr). Es geht humoristisch weiter mit dem komödiantischen Glanzstück „Sonny Boys“ (21.45 Uhr). Das Porträt „Ein Suchender“ veranschaulicht ab 23.55 Uhr, wie es der Wiener Schlossersohn an die Spitze der deutschsprachigen Bühnen- und Filmszene schaffte. Am Samstag gedenkt ORF III des Ausnahmekünstlers mit zwei Nestroy-Theaterstücken: Zunächst brilliert Lohner in der Hauptrolle des Titus Feuerfuchs in „Der Talisman“ (8.40 Uhr) und ab 11.10 Uhr als der zynische Herr von Lips in „Der Zerrissene“. Am Sonntag runden drei Produktionen das Geburtstagsprogramm ab: Nach „Pension Schöller“ (13.45 Uhr) aus dem Jahr 1994 zeigt ORF III mit „Schon wieder Sonntag“ (15.35 Uhr) Helmuth Lohners letzte Inszenierung. Um 17.40 Uhr präsentiert ORF III mit „Die lustige Witwe“ das meistgespielte Bühnenwerk des Operettengenres – eine Inszenierung Lohners aus 2005 in Mörbisch.

Anlässlich des nahenden ersten Todestags der „Musiklegende – Willi Resetarits“ (20.15 Uhr) gibt die Dokumentation mithilfe von Familie, Kollegen und Weggefährten am 22. April Einblick in die fünf Jahrzehnte umspannende Karriere des österreichischen Künstlers. Auch in weiteren Ausgaben der ORF-III-Reihe „zeit.geschichte“ dreht sich alles um heimische Musikgrößen: zuerst in der Dokumentation „Alles andere zählt net mehr – Wolfgang Ambros“ (21.05 Uhr), anschließend ab 22.00 Uhr steht in „Fendrich, Ambros, Danzer“ die Kultband Austria 3 im Mittelpunkt. Zum Abschluss des Abends würdigt ORF III Willi Resetarits mit dem Film „Blutrausch“ (22.50 Uhr) sowie einem „Best of Willi Resetarits“ (0.25 Uhr).

Auch „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) gedenkt der beiden Künstler mit zwei Schwerpunktsendungen, am Donnerstag, dem 20. April, (Willi Resetarits) und am Freitag, dem 21. April (Helmuth Lohner).

„Kultur Heute“ mit neuen Folgen „Land der Bühnen“; „Erlebnis Bühne“ mit Fidelio

Die „Kultur Heute“-Rubrik „Land der Bühnen“ (19.45 Uhr) präsentiert wieder die Vielfalt der österreichischen Theater. In dieser Woche besucht die Sendung u. a. das kleine theater.haus der freien Szene Salzburg (Montag, 17. April). Am Sonntag, dem 23. April, präsentiert „Erlebnis Bühne“ im Hauptabend den Beethoven-Klassiker „Fidelio“ aus der Oper in Berlin, aufgezeichnet im Jahr 1962.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

