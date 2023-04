Reinigung 2023 anders gedacht!

BLITZBLANK punktet 2023 durch CO2 Neutralität und Mitarbeitereinbindung in Werbekampagne

Wien (OTS) - Wenn das Jahr 2023 bisher durch 2 Schlagworte geprägt war, dann waren diese „Nachhaltigkeit“ und „Personalengpass“. Das seit 87 Jahren in Familienhand bestehende Reinigungsunternehmen BLITZBLANK macht nun vor, wie sich beide Herausforderungen bravourös meistern lassen.

Aber zurück zum Anfang. Bereits lange bevor die Umweltkrise in aller Munde war, hatte sich Geschäftsführer und Mitglied der Eigentümerfamilie Mario Reichel der Nachhaltigkeit verschrieben. Er tat dies immer schon aus Überzeugung. "Ich habe 3 Kindern und als Vater muss man Verantwortung weiterdenken. Meine Familie und ich haben immer schon Wert daraufgelegt, nichts zu verschwenden und nach ökologischen Prinzipien zu handeln.“ sagt Mario Reichel. So begann Reichel das Familienunternehmen mit zunächst kleinen Schritten in die CO2 Neutralität zu führen. Doch aus dem hehren Ziel wurde eine Passion. „Wenn du beginnst Dich mit Umweltschutz zu beschäftigen, bemerkst du wieviel es zu tun gibt. Nachdem für mich Nachhaltigkeit bei jedem einzelnen beginnt, war mir schnell klar, dass meine Verantwortung für meine Familie in unserem Betrieb weitergehen muss!“ Die ersten großen Maßnahmen waren die Umstellung auf ökologische Reinigungsmittel und die weitgehende Vermeidung von Plastik. In weiterer Folge wurden die SDGs (Anm. d. Red.: die Ziele für Nachhaltige Entwicklung) als Leitbilder implementiert, auf Ökostrom in der Firmenzentrale umgestellt, alle Scope Zertifikate erreicht (Anm. d. Red: Emissionszertifikate) und der Fuhrpark sukzessive durch Elektro- und Hybridfahrzeuge erneuert. Viele weitere Schritte tragen zu einem ökologischen Großen-Ganzen bei.

Kein Wunder also, dass bei den Mitarbeiter:innen-Uniformen dieses Gedankengut weitergelebt wird, sind doch pro Jahr in einem Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern ca. 3.000 Uniformen notwendig. Auch bei den Uniformen wird auf Fair Trade und Qualität wert gelegt. Unter der Leitung von Wolfgang Reichl, einem der arriviertesten, österreichischen Modeexperten, wurde als Dankeschön für die Mitarbeiter eine eigene Kollektion entworfen, die sowohl den wichtigen Arbeitsansprüchen, als auch ästhetisch keine Wünsche offen lässt. „Es war uns wichtig, dass die Mitarbeiter:innen sich wohl fühlen und mit Freude ihre Uniformen tragen. Eine Uniform ist der „Signature Look“ eines Unternehmens und mit dem Anlegen der Uniform bekennen sich die Mitarbeiter:innen zu ihrem Arbeitgeber! Wenn man in den Tag startet und gut angezogen sein darf, geht man motiviert und stolz seiner Arbeit nach“ so Aline Basel, CMO von BLITZBLANK.

„Das höchste Gut für uns als Reinigungsunternehmen sind unsere Mitarbeiter:innen und das Ansehen der Reinigungskräfte muss gehoben werden. Spätestens seit unseren pandemischen Erfahrungen, sollte es eine gesellschaftliche Ehrerweisung für Sauberkeit und Hygiene geben. Wir schenken unseren Mitarbeiter:innen auch dadurch Respekt, dass sie sich bei der Arbeit wohl fühlen dürfen!“ führt Reichel weiter aus.

Dass es den Reinigungskräften Spaß macht, beweist die neue Werbekampagne 2023 des Reinigungsdienstleisters. Mit echten Mitarbeiter:innen wurden freche und lebensechte Sujets in tragbarem Streetstyle kreiert. Teile der Uniformen durften durch private Kleidungsstücke ergänzt und in Szene gesetzt werden.

Michaela Sipkova, Vorarbeiterin, ist begeistert: „Wir haben bei BLITZBLANK die Möglichkeit, dass wir uns professionell und trotzdem modern und cool zeigen dürfen. Ich bin 25 und natürlich ist es mir wichtig, wie ich aussehe! Bei uns geht beides, gute Arbeit und gutes Gefühl!“

Daniel Markovic ist mit 25 Jahren bereits Objektleiter und bestätigt: „Mir gefällt die Werbung sehr gut, weil sie einfach real ist. Das sind wir. Meine Kollegen und ich, wie wir wirklich sind!“

Basel sagt stolz zur neuen Werbelinie „Unsere Werbesujets sind eine Ovation an unsere Mitarbeiter:innen, den wir mit einem klaren Personalaufruf verbunden haben. Wer will nicht gerne für einen trendigen, sozial engagierten, nachhaltigen Arbeitgeber arbeiten. Gerade in der heutigen Zeit müssen wir uns abheben, um Personal zu finden.“

Mario Reichel erklärt den Leitsatz der Werbelinie klar: „Wir sind ein ständig wachsendes Unternehmen und so ist es naheliegend, dass es bei uns immer Jobs, Karrierechancen und tolle Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Daher ist auch das Motto unserer neuen Werbekampagne selbsterklärend, denn wir leben unser Unternehmen hierarchisch sehr gleichgestellt. Wir sind alles Menschen und suchen Menschen, die gerne bei uns arbeiten wollen. Einfach: DU, ICH, BLITZBLANK!“

Seit 1935 etabliert sich BLITZBLANK als einer der führenden Reinigungsdienstleister Österreichs. Das Fachwissen, das über drei Generationen kontinuierlich ausgebaut wurde, garantiert einzigartiges Know-how und Qualität.

Weiterführende Informationen finden Sie auf www.blitzblank.at

