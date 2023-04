Frühe Sprachförderung in der Natur: ÖIF und Alpenverein präsentieren Kinderbuch „Draußen“ mit Integrationsministerin Susanne Raab

Neues ÖIF-Kinderbuch fördert die frühe Sprachentwicklung von Kindergartenkindern und unterstützt Pädagog/innen in der elementarpädagogischen Praxis

Wien (OTS) - Deutsch lernen und die Natur entdecken – diese beiden Themen verbindet das neue Kinderbuch „Draußen – Eine Entdeckungsreise“ des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein. Präsentiert wurde das Buch am 11. April 2023 gemeinsam mit Integrationsministerin Susanne Raab im Rahmen einer Lesung und Natur-Entdeckungsreise für Kindergartenkinder des KIWI-Betriebskindergartens Andritz im Naturerholungsgebiet Wienerberg.

In „Draußen – Eine Entdeckungsreise“ nehmen die Naturwesen „Moosus“ und „Buchina“ die Kinder mit auf eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Natur, führen Sie dabei über bunte Blumenwiesen, in dichte Wälder und hoch hinauf in die Berge und wecken so Begeisterung für vielfältige, farbenfrohe Naturschauplätze, für die es sich lohnt nach draußen zu gehen. Die Autorin und Diplombiologin Sybille Kalas schreibt seit 1986 Kinderbücher und arbeitet beim Österreichischen Alpenverein. Illustriert wurde das Buch von Sonja Stangl. Ihre Arbeiten wurden in Wien und Brüssel ausgestellt und für die World Illustration Awards nominiert.

Integrationsministerin Raab: Deutsch ist die Basis für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn in Österreich

Integrationsministerin Susanne Raab: „Das Erlernen der Sprache ist der Schlüssel für eine gelungene Integration, und Deutsch ist die Basis für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn in Österreich. Das Kinderbuch „Draußen“ motiviert die Kinder in spielerischer Form mit vielen verschiedenen Übungen, um mit allen Sinnen die Natur aktiv zu erkunden und gleichzeitig ihre Deutschkenntnisse einzusetzen und zu verbessern.“



Wolfgang Schnabl, Vizepräsident Alpenverein: „Nur durch das Entdecken der Natur, durch das Staunen über die Vorgänge im Großen und Kleinen lernen wir den Wert der Natur für uns Menschen und damit den Wert des Schutzes unserer Natur und Umwelt schätzen. Gerade Kindern macht das spielerische Erfahren, das Sammeln und Experimentieren ungemein Spaß. Diese Freude am Entdecken ist an keine Sprache gebunden und somit ideal für alle neugierigen Menschen geeignet."

Birgit Kofler, Leitung Team Spracherwerb im ÖIF: „Frühe Sprachförderung unterstützt Kinder gezielt beim Deutschlernen. Beim Vorlesen und Bilderbücher anschauen können sich Kinder austauschen und Spracherfahrungen sammeln, die zusätzlich inkludierten Lernmaterialien regen zu Aktivität und selbsttätigem Forschen und Entdecken an.“

ÖIF-Material zur Deutschförderung im Kindergarten und Bildungseinrichtungen

Das Erlernen der deutschen Sprache im Kindergarten ist eine wesentliche Voraussetzung für den Eintritt ins Schulsystem. Der ÖIF fördert die frühe Sprachförderung von Kindern und stellt ein umfangreiches Angebot an Materialien zum Einsatz in der elementarpädagogischen Praxis bereit.

Entwickelt werden die Lernmaterialien von erfahrenen Pädagog/innen. Alle Materialien zur Sprachförderung beinhalten umfangreiches Begleitmaterial, um Kinder aktiv einzubinden und zum Mitmachen und Lernen anzuregen. Interessierte Elementarpädagog/innen, Eltern und im Sprachbereich tätige Personen können diese hier bestellen. Weitere Deutschlernangebote des ÖIF finden Sie unter www.sprachportal.at.

Weitere Informationen zum Buch im ÖIF-Bestellservice finden Sie hier.

