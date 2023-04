Neue Folgen von „Zurück zur Natur“ ab 16. April in ORF 2

Zum Auftakt besucht Maggie Entenfellner um 17.55 Uhr „Wiener Meisterinnen“

Wien (OTS) - In neuen Folgen von „Zurück zur Natur“ stehen ab 16. April 2023 sonntags um 17.55 Uhr in ORF 2 wieder besondere Menschen und deren Beziehung zur Natur in einigen der schönsten Regionen Österreichs im Fokus. Zum Auftakt besucht Maggie Entenfellner „Wiener Meisterinnen“, in weiteren Folgen ist sie unter anderem in Tulln (30. April), Enns (7. Mai), Stadtschlaining (14. Mai) und Schloss Hof (21. Mai) unterwegs.

„Zurück zur Natur“ am 16. April zu Gast bei „Wiener Meisterinnen“

In den Gassen des 6. und 7. Wiener Gemeindebezirks präsentiert sich die Bundeshauptstadt abseits des Rummels von ihrer kreativen und meisterhaften Seite. Barbara Beranek ist Keramikerin und bekannt für ihre Damen im Badekostüm – liebevoll in Porzellan gegossen. Beate und Celina von Harten haben sich auf das Weben und Restaurieren von kunstvollen Teppichen und Tapisserien spezialisiert. Ihnen stattet Maggie Entenfellner einen Besuch ab und legt auch selbst Hand an den Webstuhl. Und Claudia Mäser will mit ihrem Unverpackt-Laden der Wegwerfkultur die Stirn bieten.

„Zurück zur Natur“ am 30. April in Tulln

Tulln an der Donau ist eine der ältesten Städte Österreichs und auch bekannt als Rosen- oder Blumen-Stadt. Maggie Entenfellner packt beim Schnitt von Bio-Rosen an und erfährt in der Gärtnerei Zoubek das Geheimnis für den perfekten Brautstrauß. Die Natur spielt auch bei Küchenchefin Gabriele Amstätter eine große Rolle. Sie serviert eine Wagramer Lachsforelle mit frischem Bärlauch-Pesto. Einen seltenen Beruf übt Michaela Matzl aus, sie ist Goldstickerin. Die Natur ist für sie eine wichtige Inspirationsquelle.

Zur Einstimmung auf die neuen Folgen können alle bisherigen Staffeln von „Zurück zur Natur“ auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

