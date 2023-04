Tursky/Karner: Digitaler Führerschein nimmt Fahrt auf – bereits mehr als 265.000 Mal aktiviert!

Wien (OTS) - Im Oktober des Vorjahres wurde durch Innenminister Gerhard Karner und Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky der digitale Führerschein präsentiert, – der erste digitale Ausweis Österreichs. Dieser wurde seither über 265.000 Mal aktiviert.

Genutzt werden kann der digitale Führerschein grundsätzlich überall, wie auch der Scheckkartenführerschein, wenn dieser von der Gegenseite auch digital kontrolliert werden kann. Neben der Verkehrskontrolle wird der digitale Führerschein beispielsweise als Altersnachweis in allen REWE-Filialen und als Identifikation in allen A1-Shops anerkannt.

„Die Digitalisierung soll unser Leben einfacher und Abläufe effizienter gestalten. Bereits mit der Anwendung FinanzOnline sind wir in Österreich Vorreiter im E-Government. Mit der ersten digitalen Ausweisplattform und dem digitalen Führerschein, der von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird, führen wir unseren Erfolgsweg konsequent fort“, so Finanzminister Magnus Brunner, der auch für Digitalisierung zuständig ist.

“Der digitale Führerschein ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung öffentlicher Ausweise. Der Polizei steht eine spezielle Kontroll-App zur Verfügung, die jederzeit die Kontrolle, aber bei entsprechenden Übertretungen auch den Entzug, des Führerscheins ermöglicht”, so Innenminister Gerhard Karner.

“Dank der ID Austria und der eAusweise-Plattform wird das Smartphone zum Ausweis. Mit dem digitalen Führerschein entfällt lästiges Suchen und Kramen nach einer Lenkberechtigung, da diese schnell und einfach am Handy verfügbar ist. Um den digitalen Führerschein nutzen zu können, ist der Umstieg von der bisherigen Handy-Signatur auf die neue ID Austria notwendig. Diese ist der Schlüssel dafür, mit dem Smartphone Amtswege auch online und mobil zu erledigen und bildet die Basis für alle zukünftigen digitalen Ausweise”, erläuterte Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky.

Mit der ID Austria lassen sich Online-Geschäfte und Behördenkontakte einfach, sicher, digital und schnell abwickeln. Zudem ermöglicht die ID Austria neue Einsatzmöglichkeiten wie die Ausweisfunktion am Smartphone und basiert auf EU-weiten Standards. Der digitale Führerschein ist der erste von mittlerweile zwei digitalen Ausweisen in Österreich. Ende März stellte Bildungsminister Martin Polaschek gemeinsam mit Staatssekretär Florian Tursky den digitalen Schülerausweis vor. In der Pilotphase werden noch heuer bis zu 411.000 Schülerinnen und Schüler erreicht.

“Mein Ziel ist es, in Zukunft alle Ausweise, die in der Geldtasche sind, auch am Handy verfügbar zu haben. Mit dem digitalen Führerschein und dem kürzlich vorgestellten Pilotprojekt des digitalen Schülerausweises sind wir auf einem guten Weg in die digitale Zukunft”, schloss Tursky.

