SPÖ-Herr: "Ausbildungsoffensive für Sanierungs-Turbo nötig!"

Mitten in der Klimakrise stocken Sanierungen, Regierung verschläft notwendige Ausbildung

Wien (OTS/SK) - „In Österreich trocknen die Seen aus und wird die Klimakrise immer spürbarer. Doch die nötige Sanierung der Gebäude stockt und alle Vorschläge, was wir jetzt tun müssen, stoßen bei der Bundesregierung auf taube Ohren!“, kritisiert SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr am Mittwoch. Herr legte dazu die Klima-Aktion 20.000 für eine Job- und Ausbildungsoffensive in ganz Österreich vor. „Für die Klimaneutralität 2040 müssen wir bei Sanierungen einen ordentlichen Zahn zulegen. Die Bundesregierung darf nicht länger die Augen verschließen und muss verstehen: Fachkräfte fallen nicht vom Himmel. Wenn wir jetzt nicht in Aus- und Weiterbildung investieren, dann droht der Mangel an Fachkräften den Klimaschutz völlig auszubremsen.“ ****



"Die Sanierung von Gebäuden senkt den Energieverbrauch. Das ist gut fürs Klima und senkt außerdem die Kosten", hebt Herr hervor. Umso schlimmer ist es, dass der Fortschritt bei Sanierungen stockt. "Eigenheimbesitzer*innen müssen verstärkt beraten und bei der Umsetzung unterstützt werden. Außerdem brauchen wir die Fachkräfte, die dann neue Heizsysteme installieren, die Dämmung anbringen und Fenster austauschen", fordert Herr. Die Klima-Aktion 20.000 liefert genau dafür rasch umsetzbare Lösungen für Aus-und Weiterbildungszentren in ganz Österreich und Klima-Jobs vor Ort in den Gemeinden. "Die Vorschläge liegen am Tisch. Die Bundesregierung muss sie nur noch umsetzen", so Herr. (Schluss) PP/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at