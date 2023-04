FPÖ – Rauch: „Ministerin Gewessler lässt Steuerzahler 30 Millionen Euro mehr für ihren grünen Klimawahn blechen!“

Erhöhung des österreichischen Beitrags für UN-Klimafonds, von dem auch „CO2-Spitzenemittent“ China profitiert, ist angesichts der Rekordteuerung inakzeptabel

Wien (OTS) - "Während die Österreicher unter der Rekordteuerung leiden und nicht mehr wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen, verschleudert die grünideologisch getriebene Umweltministerin Gewessler deren hart erarbeitetes Steuergeld ins Ausland“, zeigte sich heute FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch erschüttert über die Erhöhung des österreichischen Beitrags zum Green Climate Fund um 30 Millionen Euro auf 160 Millionen Euro.

Grundsätzlich sei dieser UN-Klimafonds, der zur Finanzierung von Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern gegründet wurde, mehr als fragwürdig. „Es ist nämlich geradezu absurd, dass sich auch China, immerhin die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und verantwortlich für rund ein Drittel der globalen CO2-Emissionen, an diesem Hilfsfonds bedienen kann. Erst vor wenigen Wochen wurde dort sogar der Bau zahlreicher neuer Kohlekraftwerke genehmigt. Allein dieser Umstand zeigt, dass es Gewessler und ihren Grünen mit der Aufstockung des Beitrags Österreichs um nichts anderes, als die Bedienung ihrer ökomarxistischen Ideologie geht – auf Kosten der Steuerzahler“, so Rauch.

Anstatt die Österreicher für den Rest der Welt zur Kasse zu bitten, wäre es höchst an der Zeit, die „Sackgasse der Klimahysterie“ zu verlassen und zu einer Umweltschutzpolitik mit Hausverstand zurückzukehren. „Und das bedeutet: Schluss mit derartigen Millionenzahlungen ins Ausland, Abschaffung der unsinnigen CO2-Steuer und allen anderen aus dieser verqueren Klimapolitik stammenden Belastungen für die Bürger. Denn zu glauben, dass Österreich das Weltklima verändern könne, ist völlig realitätsfremd. Das sei Ministerin Gewessler und Co. ins politische Stammbuch geschrieben!“

