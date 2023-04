Studienpräsentation Deloitte Radar 2023

Einladung zum Online-Pressegespräch

Wien (OTS) - Der Wirtschaftsstandort Österreich befindet sich seit einiger Zeit im Dauerkrisenmodus. Dadurch ist die langfristige wirtschaftliche Entwicklung zunehmend aus dem Fokus geraten. Wo zeigen sich die Spuren der Krisen am deutlichsten? Wo gab es Versäumnisse, wo wurden Chancen genutzt? Wie sieht es im Speziellen am Arbeitsmarkt aus? Und wie schlägt sich die Alpenrepublik im internationalen Vergleich?



Neben der Analyse internationaler Indizes hat Deloitte Österreich im Rahmen der Standortstudie Deloitte Radar mehr als 180 heimische Top-Führungskräfte um ihre Einschätzung gebeten.



Die Ergebnisse präsentieren Ihnen in einem Online-Pressegespräch:

Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich

CEO von Deloitte Österreich Elisa Aichinger, Partnerin Consulting bei Deloitte Österreich

Partnerin Consulting bei Deloitte Österreich Herbert Kovar, Managing Partner Tax & Legal bei Deloitte Österreich



Termin: Donnerstag, 20.4.2022, 9:30 Uhr via Microsoft Teams Meeting



