„Ich kann es nicht mehr hören!“

Die Österreichische Marketing-Gesellschaft antwortet auf #allmale-Panels

Wien (OTS) - ÖMG-Vorständin und Managing Partnerin Futura Gmbh. Sabrina Oswald hat von allmale-Panels nicht nur genug, sondern auch etwas dagegen unternommen: Ab sofort gibt es auf der Webseite der Österreichischen Marketing-Gesellschaft eine Marketing-Expertinnenliste, in die sich alle Frauen, die gern an Podiumsdiskussionen teilnehmen, Keynotes halten oder ihre Expertise öffentlich teilen möchten, eintragen können. Mit Kontaktmöglichkeiten und Fachgebiet.

Gestartet hat die Initiative mit einem Post auf LinkedIn, verknüpft mit einem Excelsheet. „Ich kann es nicht mehr hören, dass es unmöglich ist, qualifizierte Frauen zu bestimmten Themen zu finden oder dass Frauen nicht in die Öffentlichkeit wollen. Gerade rund um das derzeit omnipräsente Thema AI sind rein männlich besetzte Runden sehr häufig. Dabei gibt es genug kompetente Damen, die gern bereit sind, ihr Wissen zu teilen“, erläutert Oswald ihre Intention.

Innerhalb einiger weniger Stunden hatten sich bereits über 80 interessierte Ladies eingetragen, und die Liste wächst weiter. Auf der Homepage der ÖMG können Expertinnen jederzeit ihre Daten in der Liste hinterlegen und Veranstalter von Marketing-Events einfach recherchieren, wer für ihre Themen mit Fachwissen zur Verfügung steht. „Damit sollte es keine Ausreden mehr dafür geben, dass wieder einmal nur Männer über aktuelle Themen diskutieren“, ist Oswald überzeugt.

Die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG) hat sich seit mehr als vier Jahren zusätzlich zu aktuellen Marketingtrends das Thema Diversität auf die Fahnen geheftet, hat seitdem einen mehrheitlich weiblich besetzten Vorstand, eine gendergerechte Doppelspitze und auch sehr oft überwiegend weibliche Podiumsrunden. Seit Beginn dieses Jahres wurden die #SDGs und #Klimaneutralität zusätzlich als Schwerpunkte auf die Agenda gesetzt. Wir wollen an dieser Stelle auch auf die Speaker*innen Listen von Frauendomäne und speakerinnen.org hinweisen.

Über die Österreichische Marketing-Gesellschaft

Auf Initiative des Deutschen Marketing Verbands (DMV) wurde das österreichische Pendant ÖMG im Jahr 2002 gegründet. Die Mitglieder setzen sich aus der Konsum- und Investitionsgüterindustrie, Dienstleistungs-, Medien- sowie Beratungsunternehmen wie Werbeagenturen, Unternehmensberater etc. zusammen. Die Österreichische Marketing-Gesellschaft steht für eine Reihe Themen auf der Höhe der Zeit im Marketingbereich sowie für exklusive Veranstaltungen und Business Lounges. Die aktuelle Ausrichtung setzt ganz stark die Debatte rund um SDGs und Nachhaltigkeit in den Fokus. Damit zeichnen sich ÖMG-Impulse durch Praxisnähe und Zukunftsorientierung aus. Der Verband hat sich das Ziel gesetzt, als Kompetenz-Plattform zu agieren und den Schulterschluss mit angrenzenden oder komplementären Disziplinen zu suchen und so auch die Eigenwahrnehmung und Wirkungsbereiche der Marketingbranche zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Personalberatungen und der Marketing- und Werbebranche soll gefördert und forciert werden.



