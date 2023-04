Zwei neue Sendungen komplettieren Show-Donnerstag: "Genial daneben" und "Promi Game Night" ab Mai bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) - Schon bald ist der Donnerstag bei RTLZWEI reserviert für gute Shows und gute Laune. Jede Woche werden Rätsel gelöst, Fragen beantwortet und Spiele gespielt. Auf die neue Ausgabe der Kult-Quizshow "Glücksrad" am 27. April folgen eine Woche später zwei neue Shows. Ab dem 4. Mai um 20:15 Uhr kehrt mit "Genial daneben" ein echter Klassiker zurück auf die deutschen TV-Bildschirme. Moderiert wird die Sendung von Hugo Egon Balder. Zur Stammbesetzung zählen ebenso Hella von Sinnen und Wigald Boning. Komplettiert wird die Raterunde pro Folge von drei weiteren Prominenten. Im Anschluss ab 21:15 Uhr feiert die Show "Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum" mit Caroline Frier ihre Premiere in Deutschland. Adaptiert wurde das Format von der US-amerikanischen NBC-Serie "Hollywood Game Night".

Show-Klassiker "Genial daneben" kehrt zurück auf die deutschen TV-Bildschirme

Promis kämpfen in der "Promi Game Night" für die großen Träume der Kandidatinnen und Kandidaten

Start der Ausstrahlung am 4. Mai ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI

"Genial daneben":

Die Comedy-Rateshow "Genial daneben" ist endlich zurück. In sechs neuen Folgen lösen jeweils fünf prominente Gäste kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe hin und wieder auf die richtige Antwort. Meistens verzweifeln die Promis jedoch entweder an den außergewöhnlichen Fragen oder aber an Hugo Egon Balder. Neben dem Moderator zählen auch Hella von Sinnen und Wigald Boning zum festen Stammpersonal. Michael Mittermeier, Guido Cantz, Simon Pearce, Oliver Pocher, Max Giermann, Helene Bockhorst, Chris Tall, Markus Krebs, Dieter Nuhr, Pierre M. Krause, Katjana Gerz und Janine Kunze machen das Panel komplett.

"Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum":

In gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre treten zwei Teams, bestehend aus je zwei Promis und einem nicht-prominenten Teilnehmenden, in witzigen Spielen gegeneinander an. Dabei gilt es, möglichst viele Punkte einzusammeln. Denn nur das Team, das am Ende die Nase vorn hat, kann den Traum des nicht-prominenten Mitglieds mit einem Preisgeld von bis zu 10.000 Euro erfüllen. Moderiert wird die Show von Komikerin und Schauspielerin Caroline Frier. Die Teams in den insgesamt vier Folgen bilden Lola Weippert, Matthias Mester, Lisa Feller, Martin Klempnow, Sonya Kraus, Detlef Steves, Simon Pearce, Sabrina Mockenhaupt, Maria Clara Groppler, Özcan Cosar, Jan van Weyde, Jasmin Schwiers, Axel Stein, Cristina do Rego, Bella Lesnik und Lutz van der Horst.

Die Emmy prämierte NBC-Serie "Hollywood Game Night" wird weltweit von NBCUniversal Formats lizenziert, das zu Universal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group, gehört.

Produziert werden die Shows "Genial daneben" und "Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum" von der Constantin Entertainment GmbH.

Ab 27. April, jeden Donnerstag bei RTLZWEI: Gute Shows, gute Laune mit dem "Glücksrad", "Genial daneben" und der "Promi Game Night". Nach Ausstrahlung sind die Folgen jeweils 30 Tage kostenlos bei RTL+ abrufbar.

