Erstmals „History Speed Dating“ im Bezirksmuseum 15

Anmeldungen für 14. April per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich aktiven Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) haben ein neues Veranstaltungsformat entwickelt: Am Freitag, 14. April, beginnt in den Museumsräumlichkeiten um 17.30 Uhr die erste Zusammenkunft in der Reihe „History Speed Dating – Ein Tête-à-Tête mit der Bezirksgeschichte“. Das Publikum hat bei 5 Stationen innerhalb von jeweils 10 Minuten die Chance, fundierte Informationen über spezielle Bezirksthemen aus der Vergangenheit zu erhalten. Anschließend werden im Plenum bis 19.00 Uhr individuelle Fragen der Besucher*innen beantwortet. Der Eintritt ist gratis. Die Gäste können Spenden geben. Eine Anmeldung ist notwendig: Telefon 0664/249 54 17 (Leiterin des Museums: Brigitte Neichl), E-Mail bm1150@bezirksmuseum.at.

In weiterer Folge soll das „History Speed Dating“ einmal pro Jahr stattfinden. Bei der Auftaktveranstaltung berichten die Museumsleute beispielsweise über die Schwerpunkte „Die Schmelz – Vom Exerzierplatz zum Bildungscampus“ bzw. „Das Kaiserin Elisabeth-Spital und die Obduktionsprotokolle“. Sylvia Platzer, Susanne Woytacek, Birgit Dhibi, Maurizio Giorgi plus Waltraud Zuleger betreuen die Teilnehmer*innen. Das Museumsteam stellt sich im Internet vor: www.bezirksmuseum.at.

