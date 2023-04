„ATMOSPHERE by Krallerhof“: Ikonisches Spa von Hadi Teherani Architects eröffnet im Salzburger Land

Leogang (OTS) - Das traditionsreiche 5-Sterne-Hotel Krallerhof der Familie Altenberger in Leogang, Österreich, bietet mit „ATMOSPHERE by Krallerhof“ seinen Gästen ein neues und unvergleichliches Angebot. Im designstarken Spa – mit einem 5.500 Quadratmeter großen Natur-Badesee samt 50 Meter langem Infinity-Pool – tauchen Erholungsuchende inmitten von Wiesen und Bergen ab sofort in neue Sphären ein und lassen den Alltag guten Gewissens hinter sich. Gestaltet wurde das Spa vom internationalen Star-Architekten Hadi Teherani.

Das Hotel Krallerhof – ein 5-Sterne-Kraftort in vierter Familiengeneration – eingebettet in die Hänge seines Hausbergs Asitz, mit Blick auf das markante Steinerne Meer und die Leoganger Steinberge, zeigt mit ATMOSPHERE by Krallerhof seinen Gästen einmal mehr, was ein außergewöhnliches Urlaubsangebot sein kann. Mit einem noch nie da gewesenen, ikonischen Spa des internationalen Star-Architekten Hadi Teherani bietet der Krallerhof seinen Gästen eine neue sphärische Welt der Regeneration, Entspannung und Erneuerung.

In Harmonie mit Design und Natur

Das organisch designte Spa fügt sich ruhig und respektvoll in die Salzburger Landschaft ein – ein puristisch reduziertes Bauwerk aus Glas, Holz und Sichtbeton, das Erholungsuchenden Raum und Möglichkeiten ganzheitlicher Entspannung schenkt. ATMOSPHERE by Krallerhof hat sich die Menschen und ihre Bedürfnisse zur Bestimmung gemacht und schafft eine besondere Sphäre der Erholung, die in Europa einzigartig ist. Ein Ort der inneren Ruhe und neuen Perspektiven – samt 5.500 Quadratmeter großem Natur-Badesee, 50 Meter langem Infinity-Pool und einem breiten Angebot für das persönliche Regenerations-Erlebnis, das übrigens nur Erwachsenen vorbehalten ist. Kinder und Familien sind an einem eigenen Bereich am See und im bestehenden Spa willkommen. Im harmonischen Übergang vom Krallerhof zu ATMOSPHERE offenbart sich die neue Spa-Welt in einem spiralförmigen Atrium, einem alpinen Zen-Garten, in dem das Geräusch von fließendem Wasser schon erste Entschleunigung bringt. Wer mag, lässt sich hier für einen Moment nieder, atmet die frische Bergluft – und taucht anschließend im stilvollen Innenraum von ATMOSPHERE wieder auf – im Blick die Berge, im Mittelpunkt das Wasser.

Architektur-Ikone umgeben von Wasser- und Bergwelten

Alles ist im Fluss – auch der Übergang zwischen draußen und drinnen: Herbst wie Winter schenkt die Architektur den Menschen für den Blick in die Natur einen besonderen Rahmen. In der wärmeren Jahreszeit verschwimmen die Grenzen ganz - dann, wenn die Glasfassade gänzlich im Boden versinkt. Wasser und Atmosphäre sind auch in der Innenwelt von ATMOSPHERE by Krallerhof das zentrale Thema: Ob in der Blauen Grotte, im Infrasalzraum, in den Meerblicksaunen, in der Eisgrotte oder auf dem Sonnendeck, das den gesamten Natur-Badesee umrahmt, finden die Gäste Raum für Erholung und Regeneration. Im Infinity-Pool mit olympischer Dimension, der sich nahtlos in den Badesee integriert, kann man das ganze Jahr über schwimmen. Für Star-Architekt Hadi Teherani ist ATMOSPHERE by Krallerhof ganz bewusst als „Entwurf entstanden, der sich der Natur unterordnet, aber dennoch präsent ist“ . Für den Design-Visionär war es von Anfang an klar, die Natur und Landschaft in die Gestaltung miteinzubeziehen. Die Natur spielte aber auch bei der Wahl der Materialien die Hauptrolle: Linden-, Eschen- und Eichenholz, Alpenmarmor, Glas und Sichtbeton – vorwiegend aus der Region – bilden einen lichtdurchfluteten, offenen Raum.

Biodiversität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit steht auch in der Bauweise von ATMOSPHERE an erster Stelle. Ein Selbstverständnis für die Familie Altenberger – und so wurde das Projekt umwelt- und ressourcenschonend umgesetzt: Der Natur-Badesee wurde einmalig aus der hauseigenen Quelle befüllt – der See und sein Wasserstand regulieren sich künftig durch den natürlichen Zyklus von Verdunstung und Niederschlag selbst. Der neu geschaffene Pflanzengürtel im See unterstützt die Biodiversität sowie Flora und Fauna. Für die Erwärmung des 50 Meter langen Infinity-Pools durch die eigene Biomasseanlage verwertet der Krallerhof Holzschnitzel aus dem nur 200 Meter entfernten Holzbaubetrieb. Der beim Bau des Spa angefallene Aushub wurde wieder in die topografische Gestaltung eingearbeitet und schafft nun neue Flora und Fauna.

Innovation als Jahrzehntelange Tradition

„ Als Gastgeber*innen eines 5-Sterne-Hauses liegt es seit Jahrzehnten in der Tradition unserer Familie, uns mit und für unsere Gäste weiterzuentwickeln. Neben dem umfangreichen Sport-, Ausflugs-, Kulinarik- und Unterhaltungsprogramm wird Regeneration und Entspannung heute immer essenzieller, vor allem, wenn es um Urlaub geht. Mit ATMOSPHERE by Krallerhof bieten wir ein zusätzliches Erholungserlebnis an. Wir möchten denen, die uns besuchen, die Möglichkeit geben, in eine Welt einzutauchen und den oft anspruchsvollen Alltag hinter sich zu lassen “, so Philipp Altenberger, stellvertretender Geschäftsführer des Hotel Krallerhof, der mit seiner Familie dieses außergewöhnliche Spa-Projekt vor zwei Jahren initiierte.

Über das Hotel Krallerhof

Das 5-Sterne-Hotel Krallerhof in Leogang im Salzburger Land, eines der renommiertesten Häuser Österreichs, steht seit jeher für Innovation und die Kraft des Neuen. Die Familie Altenberger hat den Krallerhof von einem bescheidenen Hof zu einem 5-Sterne-Haus geführt, das heute in vierter Generation geleitet wird. Der Familienbetrieb zeichnete sich stets durch familiäre Gastfreundschaft, wie auch durch den Mut zur Innovation aus. Das Hotel bietet seinen Gästen ganzjährig Erholung und Regeneration: Wandern, Biken, ausgedehnte Spaziergänge, Bergtouren, Golfen oder Stand-up-Paddling im Sommer – Skifahren, Langlaufen, Rodeln, Spaziergänge im Winter – Schwimmen ist im Infinity 50 das ganze Jahr über möglich. Mehr dazu unter www.krallerhof.com

