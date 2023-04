B&C Privatstiftung: Preisverleihung des Houskapreises 2023 am 27. April 2023

Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr im Houska-Talk – Übertragung per Livestream

Wien (OTS) - Mit dem Houskapreis zeichnet die B&C Privatstiftung österreichische Top-Forschung mit Relevanz für den Wirtschaftsstandort Österreich aus. Mit einer Gesamtdotierung von insgesamt 750.000 Euro ist der Houskapreis hierzulande der größte private Preis für anwendungsnahe Forschung. Insgesamt 13 Forschungsprojekte haben eine Chance auf die goldene Houskapreis-Statue, die im Rahmen einer festlichen Preisverleihung am 27. April 2023 in Wien vergeben wird. Der diesjährige Houska-Talk-Gast ist Top-Ökonom und Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Die Verleihung des Houskapreises 2023 ist nach dem Umweltzeichen „Green Events“ zertifiziert und wird per Livestream auf www.houskapreis.at übertragen.



Die B&C Privatstiftung hat den Houskapreis im Jahr 2005 mit dem Ziel ins Leben gerufen, wirtschaftsrelevante Forschung zu fördern und damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich beizutragen. Neben den Kategorien „Hochschulforschung“ und „Forschung & Entwicklung in KMU“ wird der österreichische „Forschungs-Oscar“ erstmals auch in der Kategorie „Außeruniversitäre Forschung“ verliehen. Insgesamt 13 heimische Forschungsprojekte sind nominiert und haben eine Chance auf den Hauptpreis in Höhe von 150.000 Euro je Kategorie.



Erich Hampel, Vorstandsvorsitzender der B&C Privatstiftung: „Es ist uns ein großes Anliegen, heimische Top-Forschende in einem festlichen Rahmen vor den Vorhang zu holen und zu würdigen. Besonders freue ich mich auf unseren diesjährigen Houska-Talk-Gast, Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr. Er wird auf aktuell relevante globale wirtschaftliche Entwicklungen eingehen, die bedeutende Auswirkungen auf den europäischen Standort haben. Wir laden alle Interessierte herzlich ein, die Vergabe des Houskapreises 2023 live im Internet mitzuverfolgen.“



Gabriel Felbermayr im Houska-Talk: „In der Welt relevant – für Europa relevant?“

Der international höchst renommierte österreichische Ökonom Gabriel Felbermayr ist der diesjährige Houska-Talk-Gast bei der Verleihung des Houskapreises 2023. Er wird zum Thema „In der Welt relevant – für Europa relevant?“ über die Globalisierung und die Rolle Chinas, die Entwicklung der Energiemärkte sowie die Auswirkungen auf den europäischen Wirtschaftsstandort sprechen. Gabriel Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) und Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Themen der Europäischen Wirtschaftspolitik, Handelspolitik, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit, internationale Migration und Entwicklung. Darüber hinaus ist er Mitglied in zahlreichen Beiräten und wurde für seine Forschung bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet.



Preisverleihung als Green Event zertifiziert – Übertragung per Livestream auf www.houskapreis.at

Vor rund 350 geladenen Gästen aus Wirtschaft sowie Wissenschaft und Forschung wird in einem festlichen Rahmen der Houskapreis 2023 vergeben. Seit 2022 ist die Preisverleihung der B&C Privatstiftung mit dem Umweltzeichen „Green Events“ zertifiziert. Damit setzt die B&C ein Zeichen für ökologische Nachhaltigkeit. Die Preisvergabe wird per öffentlichem Livestream am Donnerstag, den 27. April 2023, mit Start um 19:00 Uhr auf der B&C-Website (www.houskapreis.at/livestream), Facebook (www.facebook.com/houskapreis) sowie YouTube (www.youtube.com/houskapreis/live) übertragen.



Über die B&C Privatstiftung:

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige österreichische Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel verfolgt, österreichisches Unternehmertum zu fördern. Dies erfolgt insbesondere durch langfristig orientierte Mehrheitsbeteiligungen über die B&C-Gruppe an den österreichischen Industrieunternehmen AMAG Austria Metall AG, Lenzing AG und Semperit AG Holding sowie durch Beteiligungen an Technologie- Wachstumsunternehmen. Die B&C Privatstiftung fördert den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich durch zahlreiche Projekte und Initiativen, die aktiv zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich beitragen. Dazu zählen u. a. der Houskapreis (www.houskapreis.at), Stiftungsprofessuren, der Österreichische Aufsichtsratstag, der Wiener Unternehmensrechtstag, die Initiative für Innovations- und Standortforschung eXplore! (www.explore.university) und die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at).

