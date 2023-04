Oberscheider steht für Indoor-Autopflege der Superlative

Oberscheider Car-Wash AG ist Österreichs erste österreichweite Indoor-Waschanlagen-Kette mit bald sieben Standorten - und weiterhin auf starkem Expansionskurs.

Wien/Widnau (OTS) - Die Premium-Waschanlagenkette wird von Oberscheider Car-Wash AG von der Schweiz aus entwickelt und betrieben. Seit Übernahme der ersten Indoor-Waschanlage 2018 etabliert sich Oberscheider Car-Wash am heimischen Markt sehr rasch, denn das Angebot der wetterunabhängigen Autopflege entspricht exakt dem Bedarf.

Unter Leitung der Vorarlberger Brüder Oberscheider – selbst leidenschaftliche Automobilisten – wurde 2015 die erste Textilwaschanlage in Rankweil eröffnet. Mit siebzig Metern Länge war sie damals auch Österreichs größte Indoor-Waschanlage und es war klar, dass dieses Erfolgskonzept großes Potential für einen landesweiten Rollout hat. Um jedoch über Vorarlbergs Grenzen hinaus, Fuß fassen zu können, wurden interessierte Investoren gesucht und folglich 2018 die Oberscheider Car-Wash AG mit Sitz in der Schweiz gegründet. Heute, im fünften Jahr nach Gründung des Unternehmens, gibt es bereits sechs Standorte in vier Bundesländern und die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in Salzburg steht kurz bevor. Wen wundert es also, dass bereits vier weitere Standorte in Planung sind.

Allwettertaugliche Autopflege

Alle Oberscheider-Standorte haben großzügig angelegte Textilwaschstraßen mit einer Durchlaufkapazität von bis zu einhundertzehn Fahrzeugen in der Stunde und hochmoderner Waschtechnik für besonders lackschonende Reinigung. Bereits bei Einfahrt in die bis zu fünfundneunzig Meter langen Waschanlagen, erfolgt eine Fahrzeugvermessung. Sie gewährleistet, dass an exponierten Fahrzeugstellen der Druck der Textilreinigungsbürsten reduziert wird und der Waschvorgang besonders schonend erfolgen kann. Außerdem gelangen in den komplett in Edelstahl ausgeführten Waschstraßen nur Premiumprodukte von Sonax zum Einsatz.

In den großzügig angelegten Hallen befinden sich Waschstraßen und ausreichend Platz um auch die gesamte Innenraumpflege in geschützter Umgebung durchführen zu können. Dafür stehen indoor zahlreiche Hochleistungsstaubsauger-Plätze, sowie Fußmatten-Reiniger zur Verfügung, die nach Durchfahrt der Waschstraße sogar kostenlos verwendet werden können.

Nebenbei erwähnt: Die Fußmatten-Reiniger sind der Hit! Dabei handelt es sich nicht um herkömmliche Abklopfgitter, sondern eher um eine Art „Waschmaschine“, in die die Fußraummatten gesteckt werden. Die Bedienung ist simpel und das Reinigungsergebnis überzeugt. Ebenso das Saugergebnis der Hochleistungssauger – es zeigt sich ein erheblicher Unterschied im Reinigungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Sauganlagen. Wer Hochleistungssauger einmal probiert hat, wird sofort erkennen: Saugen ist nicht gleich Saugen!

Die Oberscheiders bezeichnen ihre Waschanlagen gerne als Wellness-Center fürs Auto, warum erklärt Herbert Oberscheider, CEO der Oberscheider Car-Wash AG: „ Die Anschaffung eines Autos ist eine große Investition, an der sich Fahrzeughalter langfristig erfreuen wollen. Autoreinigung und Pflege sind folglich für jeden Fahrzeughalter ein Muss. Manche betreiben Autopflege akribisch genau, für andere ist es eher eine lästige Verpflichtung. Daher sehen wir es als unsere Challenge weitläufige, hochmoderne, leicht und unkompliziert bedienbare Anlagen in Top-Ausstattung zu errichten, die vor allem auch wetterunabhängig genutzt werden können - so schaffen wir ein Wohlfühlerlebnis für alle. “

Oberscheider lässt beim Bau der Anlagen immer wieder neue Erkenntnisse einfließen, wie zum Beispiel die Ausführung der Waschanlage als sogenannte „Open Kitchen“. Das bedeutet, dass Auto und Fahrer nicht mehr durch einen meist Enge erzeugenden Tunnel gezogen werden, sondern eine Seite der Waschanlage offen ist.

Die Fahrzeugpflege bei Oberscheider hat absolut handelsübliche Preise – das bedeutet: Durchfahrt durch die Waschstraße im kostengünstigsten Programm Wash & Go gibt es ab dreizehn Euro. Das Premium-Programm inkludiert, textile Schaumwäsche, 3-Stufen-Felgenreinigung, Glanzpolitur, Unterbodenwäsche und -konservierung, Wachs, Schaumwachs und Trocknungshilfe um neunzehn Euro. Egal für welches Programm man bei Durchfahrt der Waschstraße entschieden hat, Hochdrucksaugen und Pflege der Fußmatten in den Matten-Reinigern sind immer im Waschpreis inkludiert!

Extras sind wichtig ... aber nicht nur weil´s schön ist

Wer lange an seinem Auto Freude haben möchte, legt auch auf Extras Wert und schließt die Autopflege mit Micro-Polish und Reifenglanz ab. Micro-Polish lässt Autos nicht nur besonders schön glänzen, sondern versiegelt auch gleichzeitig die Lackoberfläche, schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen und neuer Schmutz bleibt nicht so leicht haften. Detto Reifenpflege ist oberflächlich betrachtet ein verschönernder Aspekt. Die Fachleute von Oberscheider wissen allerdings, dass es hier vor allem auch um einen Sicherheitsaspekt geht: denn Reifenglanz verhindert das Ausbleichen, Reißen und Aushärten der Reifenseitenwände.

Alle Zusatzprodukte für Autopflege sind Premiumprodukte der Marke Sonax und können in den Pflegehallen in eigenen Automaten zu handelsüblichen Preisen gekauft werden.

Österreichweit gültige Waschkarte - viel Leistung für wenig Geld

Waschkarten-Besitzer bei Oberscheider zu sein, bedeutet österreichweit an den Standorten bargeldlos bezahlen können. Sofort nach der ersten Aufladung profitieren Kartenhalter von durchgehenden Happy-Hour-Preisen – das bedeutet je nach Waschprogramm zwischen ein bis drei Euro Ersparnis pro Wäsche. Zudem bietet Oberscheider Car-Wash Bonusstaffelpreise ab einem Ladewert von einhundert Euro. Bei erstmaliger Registrierung der Karte, was übrigens ganz einfach über die Website zu erledigen ist, erhalten Neukunden einen Gutschein für ein Mikrofaser-Putztuch. Die Karte samt Gutschein kommt dann einfach per Post. Wer seine Karte innerhalb eines Jahres zumindest zweimal genutzt hat, erhält zum Geburtstag eine Gratiswäsche – selbstverständlich im Premium-Programm.

Oberscheider und die Umwelt

Bei Bau und Einrichtung der Waschanlagen ist sich Oberscheider Car-Wash seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und setzt auf Photovoltaik und hundert Prozent biologische Wasseraufbereitung durch ein eigenes Wasser-Recyclingsystem. Eine Waschanlagen-Autowäsche verbraucht in den hochmodernen Anlagen achthundert Liter Wasser, dank des eigenen Recyclingsystems mit Wasseraufbereitung, können auch rund fünfundneunzig Prozent des Waschwassers zu hundert Prozent aufbereitet werden, der Rest des Waschwassers verschwindet in Fugen und Schlitzen, sowie Radkästen der Fahrzeugkarosserie.

Es müssen folglich lediglich etwa vierzig Liter an Frischwasser bei einer neuen Wäsche zugeführt werden. Klingt viel, ist es aber nicht. Diese Menge entspricht nicht einmal der halben Füllmenge einer Badewanne. Würde man vorziehen, sein Auto von Hand zu waschen, würde man dafür weit mehr Frischwasser verbrauchen, als man in den Oberscheider-Anlagen zufüllen muss.

Dank Photovoltaik ist Oberscheider Car-Wash je nach Wetterlage und Fahrzeugdurchlauf in der Lage seine Anlagen autark zu betreiben. Aktuell verfügen bis auf zwei Standorte alle über eine entsprechende Ausrüstung. An den Standorten Auhof und Rankweil wird aufgrund der extrem positiven Erfahrungen im Alltagsbetrieb nachgerüstet.

