Hofmann Personal: Rekordumsatz bringt allen etwas

Hofmann Personal Österreich erzielt 2022 mit 252 Millionen Euro einen Rekordumsatz. Ein Erfolg, den das Unternehmen mit Gesellschaft und Umwelt teilt.

St.Florian (OTS) - Mehr als eine viertel Milliarde Euro hat die I.K. Hofmann GmbH 2022 umgesetzt. Ein Rekordergebnis. Der Personaldienstleister mit Sitz in St. Florian (OÖ) gehört mit seinen über 4.800 Mitarbeiter zu den größten seiner Branche. Geschäftsführer Helmut Herzog sieht für den Rekord mehrere Gründe: „Zum einen konnten wir für zahlreiche Kunden den Fachkräftemangel entschärfen, zum anderen haben wir viel in die Qualifizierung des Personals investiert. Damit bereiten wir unsere Mitarbeiter auf ihre jeweiligen Einsätze punktgenau vor.“

Soziales Gewissen

Den Erfolg des Rekordjahres will Hofmann mit der Gesellschaft teilen. „CSR liegt dem Unternehmen in den Genen und geht auf die Philosophie der Unternehmensgründerin Ingrid Hofmann zurück. Ihr ist CSR seit jeher ein Anliegen, schon als es noch keinen Begriff dafür gab.“ So werden Spenden für soziale und kulturelle Zwecke verdoppelt. Bis 2025 will das Unternehmen mehr als 10.000 Stunden bezahlte Arbeit für soziale und Umweltprojekte stiften. Apropos Umwelt: Hofmann setzt seit Jahren auf Green Recruiting, einem Prozess bei den die gesamte HR-Kette so nachhaltig wie möglich abgebildet wird. So wird mit einer neu errichteten PV-Anlage am Stammsitz ein Großteil der benötigten Energie gewonnen. „Nachhaltigkeit beginnt bei der Beziehung zu unseren Kunden und Mitarbeiter und zieht sich bis zum ökologischen Footprint.“

Wandel am Markt

Für 2023 sieht Helmut Herzog allerdings einen Wandel im Markt kommen. „Der Markt wird von einem Bewerbermarkt zu einem Vertriebsmarkt. Diesen Wechsel gibt es in unserer Branche laufend, je nach Konjunktur. Da braucht man teilweise neue Ansätze und Ideen im Team.“

