Gratis Klimaticket für TeilnehmerInnen des Freiwilligen Jahres

Wien (OTS) - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigt gegenüber den RegionalMedien Austria ein kostenloses Klimaticket für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres bzw. Umwelt-Jahres an.

Präsenz- und Zivildiener erhalten das Klimaticket bereits jetzt kostenlos. Nun soll eine weitere Gruppe dazukommen, und zwar jene der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres bzw. Umwelt-Jahres, wie Gewessler im Interview mit den RegionalMedien Austria ankündigte.

Das gratis Angebot betrifft im Jahr rund 1.600 junge Menschen, vorwiegend Frauen, so die Ministerin. Das dafür zuständige Sozialministerium arbeite gerade an der notwendigen gesetzlichen Grundlage. Gewessler gegenüber den RegionalMedien Austria: „Mir ist die Mobilität von jungen Menschen ein großes Anliegen.“ Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig für sie, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Man sei jetzt in der finalen Phase der Verhandlungen, um das Ticket auszuweiten, weil: „Freiwilligenarbeit ist eine so wichtige Stütze unserer Gesellschaft“, so die Ministerin.

Das bundesweite Klimaticket kostet 1.095 Euro im Jahr bzw. drei Euro pro Tag. Über 220.000 Menschen nutzen dieses Angebot regelmäßig – für die Ministerin ein „großer Erfolg“. Der Preis für das Klimaticket in der Steiermark wurde ab 1. März von 588 Euro auf 468 Euro reduziert. Auch in Oberösterreich wurde das Angebot seit März vergünstigt, und zwar von 695 Euro auf 550 Euro.

EU-weit ist Österreich laut Gewessler Bahnfahr-Land Nummer eins bei den gefahrenen Kilometern pro Person. Für den Bahn-Ausbau investiere die Regierung in die Infrastruktur mit 18 Milliarden Euro in den nächsten sechs Jahren „so viel wie nie zuvor und dreimal so viel wie in Autobahnen und Schnellstraßen“.

Die Ministerin bezog auch Stellung zu weiteren Plänen der Regierung in Richtung Umweltschutz bzw. zum fehlenden Energieeffizienzgesetz sowie zur „Mission Klimaglück“ der Grünen.

