Aviso: Fest der Freude am 8. Mai und Internationale Befreiungsfeier KZ-Gedenkstätte Mauthausen am 7. Mai 2023

Wien (OTS) - Fest der Freude – 8. Mai 2023

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Deutsche Wehrmacht und der Zweite Weltkrieg endete in Europa. Zum Gedenken an die Opfer und die Freude über die Befreiung von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) am 8. Mai 2023 bereits zum elften Mal das Fest der Freude. Das Highlight der Veranstaltung bildet die Rede der Zeitzeugin Anna Hackl. Musikalisch wird es dieses Jahr erstmals ein internationales Musikprogramm mit Konstantin Wecker geben. Zusätzlich werden die Wiener Symphoniker ebenfalls wieder das Fest der Freude musikalisch bereichern.

Das Fest der Freude widmet sich im Jahr 2023 neben dem Tag der Befreiung auch dem inhaltlichen Schwerpunkt „Zivilcourage“.

Um das Fest der Freude einem breiten Publikum zugänglich zu machen, wird das Gedenken von ORFIII übertragen und live auf den Online-Kanälen des Mauthausen Komitees Österreich gestreamt.

Wann: Sonntag, 8. Mai 2023, Beginn: 19:30 Uhr

Wo: Heldenplatz, 1010 Wien

Weitere Informationen, das Programm und Fotos finden Sie unter: www.festderfreude.at

Befreiungsfeier KZ-Gedenkstätte Mauthausen – 7. Mai 2023

Am Sonntag, den 7. Mai 2023, jährt sich die Befreiung des KZ Mauthausen bereits zum 78. Mal. Anlässlich der Befreiung des KZ Mauthausen findet die Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, unter dem Themenschwerpunkt „Zivilcourage“ statt – diesmal in Form eines Gedenkzugs mit unbegrenzter TeilnehmerInnen-Anzahl. Die Internationale Befreiungsfeier ist die größte Gedenk- und Befreiungsfeier europaweit.

Um die Befreiungsfeier einem breiten Publikum zugänglich zu machen, wird das Gedenken von ORFIII übertragen und live auf den Online-Kanälen des Mauthausen Komitees Österreich gestreamt.

Wann: Sonntag, 7. Mai 2023, Beginn: 11:00 Uhr

Wo: KZ-Gedenkstätte Mauthausen Oberösterreich, Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen

Weitere Informationen, das Programm und Fotos finden Sie unter www.befreiungsfeier.at!

