TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Mittwoch, 12. April 2023, von Michael Sprenger: "Sozialdemokraten – wohin des Weges?"

Innsbruck, Wien (OTS) - Die SPÖ-Führung hat sich jahrelang gescheut, eine Debatte über Programmatik und Positionierung zu führen. Jetzt werden die Parteimitglieder in einer Urabstimmung die Antwort liefern. Ein schmerzhafter Prozess.









Zu lange im Verwaltungsmodus. Fehlende Leidenschaft. Apparatschiks an zentralen Stellen. Wegducken, wenn klare Antworten gefragt sind. Nachwuchs wird kaum gefördert, Schwächen in den Ländern. Abgehobenheit in der Sprache und im Auftreten.

So oder so ähnlich hörte man das Wehklagen in der SPÖ, wenn sich nach Wahlniederlagen wieder einmal Ernüchterung breitgemacht hatte. Und Phasen der Ernüchterung gab es bei der SPÖ zuhauf. Doch die Kritik perlte an den Granden immerzu ab. Es gab zwar manchmal personelle Konsequenzen, aber ein richtiger Ruck ging nie durch die Partei.

Das könnte sich nun ändern. Auch eine Partei kann zu ihrem Glück gezwungen werden. Die Urabstimmung hat das Potenzial zum Glück. Doch die Partei muss in der Lage sein, dies zu begreifen.

Ein Glücksfall wäre es, wenn diese Abstimmung, dieses „Mehr Demokratie wagen“ in einen offenen – von gegenseitigem Respekt getragenen – Diskussionsprozess münden würde. Es geht nicht nur darum, wer künftig Vorsitzender oder Vorsitzende der Partei ist. Es geht darum, klare Positionen zu beziehen im Kampf gegen die Armut. Nicht alle Menschen sind von Natur aus gleich, aber eine sozialdemokratische Politik muss den Ansatz verfolgen, gesellschaftspolitische Ungerechtigkeiten zu beseitigen – bis hinein in die Bildungspolitik. Was heißt menschenfreundliche Asylpolitik, welche europapolitische Position nimmt die SPÖ ein, welche Haltung hat sie gegenüber der Ukraine und Russland – und was bedeutet dies alles in puncto Neutralitätspolitik? Über all diese Fragen kann sich die SPÖ nicht mehr länger ausschweigen, will sie weiter ernst genommen werden.

Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler sollten die kommenden Tage dazu nützen, ihre Standpunkte abseits von phrasenhaften Aussagen mit Verve vorzutragen. Dieser Prozess kann durchaus schmerzhaft sein, wenn es ein echter Wettbewerb sein soll. Echte Auseinandersetzung drückt aber Lebendigkeit aus. Die SPÖ verharrte schon zu lange in einem schläfrigen Verwaltungsmodus.

Der Ausgang der Mitgliederbefragung ist offen. Wer will wissen, wie die 140.000 Parteimitglieder ticken? Doch noch entscheidender ist, wie es der Gewinner oder die Gewinnerin schafft, die unterlegenen Seiten für sein oder ihr Vorhaben zu gewinnen – ohne dabei wieder inhaltlich abzuflachen.

Schafft er oder sie es nicht, droht der SPÖ bei der Nationalratswahl nicht nur ein Absturz, sondern mitunter eine Parteispaltung.





