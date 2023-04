AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 17. April

Lehrkraft: Traumjob oder Albtraum?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 17. April 2023, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek des Parlaments Vertreter:innen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Lehrkraft: Traumjob oder Albtraum?".

Nachwuchssorgen, Kündigungen, Pensionierungen und immer mehr Teilzeitverträge stellen unser Bildungssystem vor große Probleme: In den nächsten Jahren könnten tausende Lehrkräfte und Kindergartenpädagog:innen in Österreich fehlen. Mit der "größten Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik" will Unterrichtsminister Martin Polaschek gegensteuern. Gewerkschaften und Expert:innen schlagen Alarm und fordern eine Trendwende in der Bildungspolitik.

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek des Parlaments abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Politik am Ring:

"Lehrkraft: Traumjob oder Albtraum?"

Es diskutieren:

Rudolf Taschner (ÖVP), Petra Tanzler (SPÖ), Hermann Brückl (FPÖ), Sibylle Hamann (GRÜNE), Martina Künsberg Sarre (NEOS)

Expert:innen:

Andreas Schnider (Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung, QSR) und Heidi Schrodt ("BildungGrenzenlos" und Lehrerin für Englisch und Deutsch in Wien)

Moderation:

Gerald Groß (Schluss) ned

